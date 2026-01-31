Tarsus Çavuşlu'da 'Zehir Mahmut'ın Evi Canlı Yayında Çöktü

Tarsus Çavuşlu'da vefat eden 'Zehir Mahmut'a ait ev, komşunun canlı yayınında çöktü; yıkılma anı görüntülere yansıdı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 12:35
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 12:50
Olayın Detayları

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Çavuşlu köyünde, 25 gün önce vefat eden Mahmut Akburç (namıdiğer 'Zehir Mahmut')a ait evin bir bölümü, komşusu tarafından görüntülendiği sırada daha büyük bir gürültüyle çöktü.

Olayı gören Ahmet Ulusoy, önce evin yıkılmış bölümünün fotoğraflarını çekip merhumun oğluna gönderdi. Daha sonra canlı yayın açarak kayıt yaparken, 'Yıllardır komşuluğuna doyamadığımı komşum 'Zehir Mahmut'un evi de yıkıldı, adam öldü evi de yıkıldı' dediği o anda evin bir kısmı daha büyük bir gürültüyle çöktü. Ulusoy o anları panik içinde saniye saniye kaydetti.

Görgü Tanığının Anlatımı

Köye zaman zaman geldiğini belirten Ahmet Ulusoy, yaşananları şu sözlerle anlattı:

'Evime geldiğimde dışarıda bir ses duydum. Dışarı çıktığımda Mahmut Akburç’un evinin bir kısmı yıkılmıştı. Fotoğraflarını çektim, oğluna gönderdim, babasının evinin yıkıldığını söyledim. 5 dakika sonra canlı yayın açıp ikinci bir video çekerken ev yıkıldı. Zehir Mahmut dediğim kişi bizim 40 yıllık komşumuzdu, Allah rahmet eylesin. Bu tür yapılarda biri olmadığı zaman daha çabuk yıkılır derler eskiler.'

Olayın yıkılma anı, Ulusoy tarafından kaydedilen görüntülerde net şekilde görünüyor. Yetkililerden veya köy sakinlerinden konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

