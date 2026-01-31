Tarsus Çavuşlu'da 'Zehir Mahmut'ın Evi Canlı Yayında Çöktü

Olayın Detayları

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Çavuşlu köyünde, 25 gün önce vefat eden Mahmut Akburç (namıdiğer 'Zehir Mahmut')a ait evin bir bölümü, komşusu tarafından görüntülendiği sırada daha büyük bir gürültüyle çöktü.

Olayı gören Ahmet Ulusoy, önce evin yıkılmış bölümünün fotoğraflarını çekip merhumun oğluna gönderdi. Daha sonra canlı yayın açarak kayıt yaparken, 'Yıllardır komşuluğuna doyamadığımı komşum 'Zehir Mahmut'un evi de yıkıldı, adam öldü evi de yıkıldı' dediği o anda evin bir kısmı daha büyük bir gürültüyle çöktü. Ulusoy o anları panik içinde saniye saniye kaydetti.

Görgü Tanığının Anlatımı

Köye zaman zaman geldiğini belirten Ahmet Ulusoy, yaşananları şu sözlerle anlattı:

'Evime geldiğimde dışarıda bir ses duydum. Dışarı çıktığımda Mahmut Akburç’un evinin bir kısmı yıkılmıştı. Fotoğraflarını çektim, oğluna gönderdim, babasının evinin yıkıldığını söyledim. 5 dakika sonra canlı yayın açıp ikinci bir video çekerken ev yıkıldı. Zehir Mahmut dediğim kişi bizim 40 yıllık komşumuzdu, Allah rahmet eylesin. Bu tür yapılarda biri olmadığı zaman daha çabuk yıkılır derler eskiler.'

Olayın yıkılma anı, Ulusoy tarafından kaydedilen görüntülerde net şekilde görünüyor. Yetkililerden veya köy sakinlerinden konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

MERSİN'İN TARSUS İLÇESİNDEKİ BİR KÖYDE VEFAT EDEN KOMŞUSUNA AİT EVİ ÇEKEN BİR KİŞİ, 'ADAM ÖLDÜ EVİ DE YIKILDI' DEDİĞİ O ANDA, EVİN BİR KISMI DAHA ÇÖKTÜ.