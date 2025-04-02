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Tarsus Doğa Parkı, Ramazan Bayramı'nda 17 Bin Ziyaretçiye Ev Sahipliği Yaptı

Tarsus Doğa Parkı, Ramazan Bayramı'nda 17 bin misafir ağırladı, zengin hayvan çeşitliliği ile dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 02.04.2025 10:21
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 10:21
Tarsus Doğa Parkı, Ramazan Bayramı'nda 17 Bin Ziyaretçiye Ev Sahipliği Yaptı

Mersin'de bulunan Tarsus Doğa Parkı, bu Ramazan Bayramı'nda 17 bin ziyaretçi ağırladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı açıklamaya göre, park, bayram süresince Mersin ve çevre illerden gelen misafirlerle dolup taştı.

Bayram boyunca ziyaretçilerine doğal yaşamın kapılarını açan park, çok sayıda hayvan türüne ev sahipliği yaparak gezginlerin ilgisini çekti. Ziyaretçiler, parkta gördükleri canlılar hakkında detaylı bilgiler edinme fırsatı buldu.

Tarsus Doğa Parkı'nda görevli sağlık teknikeri Ümit Güngör, bayram döneminde 17 bin kişiyi misafir ettiklerini belirtti. Ayrıca, Güngör, parkın ara tatillerde de ziyaretçilerine açık olacağını duyurdu.

Doğa ile iç içe bir tatil geçirmek isteyenler için Tarsus Doğa Parkı, yıl boyunca keşfedilmeyi bekliyor.

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