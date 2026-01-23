Tarsus'ta Parklar Yenileniyor: Akşemsettin, Yeni Mahalle ve Bağlar Yenilendi

Tarsus Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü park yenileme çalışmalarıyla mahallelerin ortak yaşam alanlarını modern, güvenli ve kullanışlı hale getiriyor.

Yenileme çalışmaları neler içeriyor?

Park ve Bahçeler Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalarda Akşemsettin, Yeni Mahalle ve Bağlar mahallelerindeki parklar baştan sona yenilendi. Eski ve risk oluşturan oyun grupları kaldırılarak güncel güvenlik standartlarına uygun yeni oyun ekipmanları kuruldu.

Olası kazaları önlemek amacıyla oyun alanlarına kauçuk zemin kaplamaları yapıldı. Gençlerin kullanımına yönelik spor aletleri ve saha alanları elden geçirildi; böylece parkların genel kullanım kapasitesi artırıldı.

Yeşillendirme ve peyzaj

Parklarda yeşil dokunun güçlendirilmesine de önem verildi. Rulo çim uygulamaları, yeni bitkilendirme çalışmaları ve peyzaj düzenlemeleriyle alanlar görsel açıdan zenginleştirildi ve mahalle sakinleri için daha ferah yaşam alanlarına dönüştürüldü.

Muhtarların değerlendirmesi

Akşemsettin, Yeni Mahalle ve Bağlar Mahallesi muhtarları, çalışmaların mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandığını belirtti. Uzun süredir ihtiyaç duyulan bakım ve onarımın hayata geçirilmesinden dolayı Tarsus Belediyesine, Belediye Başkanı Ali Boltaç’a ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ettiler.

Başkan Boltaç'ın açıklaması

Belediye Başkanı Ali Boltaç ise parkların mahalle yaşamındaki önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Parklar; çocuklarımızın güvenle oynadığı, gençlerimizin spor yaptığı, ailelerimizin nefes aldığı ortak yaşam alanlarıdır. Biz bu alanları sadece fiziki mekanlar olarak değil, sosyal buluşma noktaları olarak görüyoruz. Amacımız her mahallede erişilebilir, güvenli, yeşil ve nitelikli parklar oluşturarak Tarsus’ta yaşam kalitesini kalıcı olarak yükseltmektir. Bu anlayışla park ve yeşil alan yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz".

