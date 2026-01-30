Tarsus'ta Yağış Sonrası Hasar İncelemesi

Yetkililer Sahada, Müdahale Sürecek

Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, İlçe Emniyet Müdürü Ali Kaplan ve Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Muzaffer Akkılıç, etkili yağışların ardından zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu.

Yetkililer, yağmurdan etkilenen alanlarda yürütülen çalışmaları yerinde takip ederek ekiplerden bilgi aldı. Kaymakam Mehmet Ali Akyüz, bölgede yürütülen çalışmaları yakından izlediklerini belirterek, genel anlamda ciddi bir sıkıntının bulunmadığını ifade etti.

Belediye ve ilgili kurumların sahada gerekli müdahaleleri sürdürdüğünü vurgulayan yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm önlemlerin alındığını dile getirdi.

İncelemelerin ardından, ihtiyaç duyulan noktalarda çalışmaların devam edeceği bildirildi.

