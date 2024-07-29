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Taşıt kredilerinde yeni dönem 11 ödeme planı oluşturuldu!

Koç Fiat Kredi, taşıt kredisi arayışındaki müşterilere geniş bir yelpazede esnek ödeme planları sunuyor. Müşteriler, kendi bütçe ve ödeme kabiliyetlerine uygun bir plan seçerek araç sahibi olmanın tadını çıkarabilirler.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 16:39
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 16:39
Taşıt kredilerinde yeni dönem 11 ödeme planı oluşturuldu!

Taşıt kredisi arayışında olanlar için esneklik ve uygun ödeme planları sunan Koç Fiat Kredi, çeşitli ödeme tipleri ile her ihtiyaca cevap veriyor. Eşit ödemeden artan ve azalan taksit seçeneklerine kadar farklı planlarla müşterilerine hizmet veren Koç Fiat Kredi, araç sahibi olmayı kolaylaştırıyor.

SABİT TAKSİTLİ KREDİ

Sabit Taksitli Kredi, belirlediğiniz süre boyunca her ay aynı miktarda ödeme yapmanızı sağlar. Bu plan, aylık bütçenizi düzenli bir şekilde yönetmenize yardımcı olurken, ödeme sürecini basit ve öngörülebilir hale getirir.

ARALIKLI ARTAN TAKSİTLİ KREDİ

Aralıklı Artan Taksitli Kredi ile ödemelerinizi kademeli olarak artırabilirsiniz. Kredi süresinin ilk 6 veya 12 ayından itibaren taksitlerinizi %5 veya %10 oranında artırarak devam edebilirsiniz. Artış dönemlerini ve oranlarını kendiniz belirleyerek ödeme planınızı ihtiyaçlarınıza göre şekillendirebilirsiniz.

DÜŞÜŞE GEÇEN TAKSİTLİ KREDİ

Düşüşe Geçen Taksitli Kredi, belirli dönemlerde taksitlerinizi azaltarak ödemenizi sağlar. Örneğin, her üç ayda bir taksit tutarınızı %5 oranında azaltarak devam edebilirsiniz. Bu kredi türü, ödeme kabiliyetinizin azaldığı dönemlerde mali yükünüzü hafifletir.

PERİYODİK ARA ÖDEMELİ KREDİ

Periyodik Ara Ödemeli Kredi ile 6 ayda bir veya yılda bir kredi tutarınızın %5 veya %10'u kadar ara ödemeler yapabilirsiniz. Bu yöntem, belirli dönemlerde ekstra ödemeler yaparak kalan taksitlerinizi daha düşük tutarlarla ödemenize olanak tanır.

BALON ÖDEMELİ KREDİ

Balon Ödemeli Kredi, kredi tutarının %20 veya %30'unu son taksit olarak ödemenize imkan tanır. Bu kredi türünde diğer taksitlerinizi eşit miktarlarda öderken, son taksitte büyük bir ödeme yaparak kredinizi kapatabilirsiniz.

BAŞLANGIÇ ERTELEMELİ KREDİ

Başlangıç Ertelemeli Kredi, ödeme başlangıcını 3 aya kadar ertelemenize imkan verir. Erteleme süresi boyunca oluşan faiz, ilk taksitinizle birlikte ödenir. Bu kredi türü, ödeme başlangıcını ertelemek isteyen müşteriler için ideal bir seçenektir.

TARIM KREDİSİ

Tarım Kredisi, çiftçilerin ödeme dönemlerini hasat zamanlarına göre düzenlemelerine olanak tanır. 6 ayda bir veya yılda bir ödeme yapma seçeneği sunan bu kredi, çiftçilere ödeme planlarını hasat zamanlarına göre ayarlama imkanı verir. Ayrıca, ödemelerinizi tercih ettiğiniz aylarda yapabilirsiniz.

ÖDEME ATLAMALI KREDİ

Ödeme Atlamalı Kredi, 24 aya kadar vadeli kredilerde her yıl 3 aya kadar belirleyeceğiniz aylarda ödeme yapmadan geçmenize olanak sağlar. Bu kredi türü, yıl içinde nakit akışınızın azaldığı dönemlerde esneklik sunar.

PEŞİNATLI TEK ÖDEMELİ KREDİ

Peşinatlı Tek Ödemeli Kredi ile araç fiyatının %50'sini peşinat olarak ödeyip kalan %50'sini 12 ay sonra faizi ile ödeyebilirsiniz. "Yarısı şimdi, yarısı seneye" ödeme planı, kredinizi hızlı ve esnek bir şekilde ödemenizi sağlar.

ÇOK ESNEK KREDİ

Çok Esnek Kredi, 24 aya kadar vadeli kredi kullanmanızı ve ödeme planınızı iki farklı şekilde esnetmenizi sağlar. Aylık taksit tutarınızı kendiniz belirleyerek vade boyunca 3 aya kadar toplu ödeme yapabilirsiniz veya farklı vadelerde 3 kez belirlediğiniz tutara göre kalan taksitleri eşit olarak ödeyebilirsiniz.

DÖNEMSEL DEĞİŞKEN TAKSİTLİ KREDİ

Dönemsel Değişken Taksitli Kredi ile kredinizi 6 ayda bir değişen taksit tutarları ile ödeyebilirsiniz. Taksitlerinizi önce yüksek, sonra düşük tutarlı olacak şekilde ya da tam tersi olarak planlayabilirsiniz. Bu esnek ödeme planı, nakit akışınıza göre ödeme yapmanızı kolaylaştırır.


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