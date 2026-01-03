DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.863.221,22 -0,18%

Tatvan'da gündüz kurt görüldü: Site güvenlik kamerasına yansıdı

Bitlis'in Tatvan ilçesi Kültür Mahallesi'nde gündüz saatlerinde görülen kurt, bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı; zarar yaşanmadı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 13:16
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 13:19
Tatvan'da gündüz kurt görüldü: Site güvenlik kamerasına yansıdı

Tatvan'da gündüz kurt görüldü: Site güvenlik kamerasına yansıdı

Kültür Mahallesi'nde kısa süreli tedirginlik

Bitlis'in Tatvan ilçesi Kültür Mahallesi'nde gündüz saatlerinde bir kurt görüldü. O anlar, bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, kurtun site çevresinde bir süre dolaştığı ve ardından bölgeden uzaklaştığı görülüyor. Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı, ancak mahalle sakinleri kısa süreli tedirginlik yaşadı.

Yetkililer, benzer durumlarda vatandaşların paniğe kapılmadan durumu ilgili birimlere bildirmesi gerektiğini belirtti.

BİTLİS’İN TATVAN İLÇESİNDE GÜNDÜZ SAATLERİNDE KURDUN SİTE ÇEVRESİNDE SÜRE DOLAŞTIĞI ANLAR GÜVENLİK...

BİTLİS’İN TATVAN İLÇESİNDE GÜNDÜZ SAATLERİNDE KURDUN SİTE ÇEVRESİNDE SÜRE DOLAŞTIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

BİTLİS’İN TATVAN İLÇESİNDE GÜNDÜZ SAATLERİNDE KURDUN SİTE ÇEVRESİNDE SÜRE DOLAŞTIĞI ANLAR GÜVENLİK...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya Akyazı'da Karaca Yola İndi: Karla Kaplı Karşılaşma
2
Tatvan'da gündüz kurt görüldü: Site güvenlik kamerasına yansıdı
3
Bolu Dağı'nda Gizli Buzlanma Uyarısı: Sürücüler Dikkat
4
Hasköy'de Araçlar Kar Altında Kaldı — Kar Kalınlığı 1–2 Metreye Ulaştı
5
Artvin'de Çığ Arama Çalışmaları Durdu: Bülent Gezer Hâlâ Kayıp
6
Kastamonu’da bozayı karda yürümeye çalışırken görüntülendi
7
Çermik'te Karla Mücadele Sonrası Bağlantı Yolları Ulaşıma Açıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları