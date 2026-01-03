Tatvan'da gündüz kurt görüldü: Site güvenlik kamerasına yansıdı

Kültür Mahallesi'nde kısa süreli tedirginlik

Bitlis'in Tatvan ilçesi Kültür Mahallesi'nde gündüz saatlerinde bir kurt görüldü. O anlar, bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, kurtun site çevresinde bir süre dolaştığı ve ardından bölgeden uzaklaştığı görülüyor. Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı, ancak mahalle sakinleri kısa süreli tedirginlik yaşadı.

Yetkililer, benzer durumlarda vatandaşların paniğe kapılmadan durumu ilgili birimlere bildirmesi gerektiğini belirtti.

