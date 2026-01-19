Tatvan'da Kar Yağışı Yeniden Şiddetlendi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı yeniden şiddetini artırdı; görüş düştü, ulaşım aksadı, yetkililer tedbir çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 11:31
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 11:45
Yoğun yağış, ulaşımı olumsuz etkiliyor

Bitlis’in Tatvan ilçesinde etkili olan kar yağışı sabah saatlerinden itibaren yeniden şiddetini artırdı.

İlçe genelinde kar yağışı şiddetini artırırken, yer yer görüş mesafesinde düşüş

Sürücüler, buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Kar yağışının etkisini gün boyunca sürdürmesi bekleniyor.

Yetkililerden uyarı

Yetkililer, vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını, çatı ve saçaklarda oluşabilecek kar ve buz birikintilerine karşı tedbirli olmalarını istedi.

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

