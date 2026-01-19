Tatvan'da Kar Yağışı Yeniden Şiddetlendi
Yoğun yağış, ulaşımı olumsuz etkiliyor
Bitlis’in Tatvan ilçesinde etkili olan kar yağışı sabah saatlerinden itibaren yeniden şiddetini artırdı.
İlçe genelinde kar yağışı şiddetini artırırken, yer yer görüş mesafesinde düşüş
Sürücüler, buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Kar yağışının etkisini gün boyunca sürdürmesi bekleniyor.
Yetkililerden uyarı
Yetkililer, vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını, çatı ve saçaklarda oluşabilecek kar ve buz birikintilerine karşı tedbirli olmalarını istedi.
