DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.853.057,38 0,08%

Tatvan’da Sibirya Soğukları: Çatılarda Metrelerce Buz Sarkıtları

Bitlis'in Tatvan ilçesinde süregelen kar ve Sibirya soğukları çatılarda yer yer 1 metreyi bulan buz sarkıtları oluşturdu; yetkililer dikkatli olunmasını istedi.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 10:29
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 10:29
Tatvan’da Sibirya Soğukları: Çatılarda Metrelerce Buz Sarkıtları

Tatvan’da Sibirya soğukları çatılarda tehlikeli buz sarkıtları oluşturdu

Çatıdan düşebilecek buz kütlelerine karşı uyarılar sürüyor

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yaklaşık bir haftadır aralıksız devam eden yoğun kar yağışı, yerini Sibirya soğuklarına bıraktı. Hava sıcaklıklarının gece saatlerinde eksi derecelere kadar düşmesiyle birlikte ilçe genelinde hayat olumsuz etkilendi.

Soğuk havanın özellikle gece ve sabah saatlerinde etkisini daha da artırdığı Tatvan’da, binaların çatılarında boyu yer yer 1 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu. Bu sarkıtlar hem yaya hem de araç trafiği açısından ciddi tehlike oluşturuyor.

Vatandaşlar, muhtemel kazaların önüne geçebilmek için kendi imkânlarıyla sarkan buzları kırmaya başladı. Yetkililer, çatılardan kopabilecek buz kütlelerine karşı uyararak, çatı altlarında uzun süre durulmaması gerektiğini belirtiyor.

Yetkililer ayrıca dondurucu soğukların önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceğini ifade etti ve vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

BİTLİS’İN TATVAN İLÇESİNDE YAKLAŞIK BİR HAFTADIR ARALIKSIZ DEVAM EDEN YOĞUN KAR YAĞIŞI, YERİNİ...

BİTLİS’İN TATVAN İLÇESİNDE YAKLAŞIK BİR HAFTADIR ARALIKSIZ DEVAM EDEN YOĞUN KAR YAĞIŞI, YERİNİ SİBİRYA SOĞUKLARINA BIRAKTI.

BİTLİS’İN TATVAN İLÇESİNDE YAKLAŞIK BİR HAFTADIR ARALIKSIZ DEVAM EDEN YOĞUN KAR YAĞIŞI, YERİNİ...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başkan Hatice Gençay Yeni Yılı Didim'de Saha İncelemeleriyle Karşıladı
2
Adana'da Zirai Don Nöbeti: Kozan'da Sazlı Sözlü Mücadele
3
Gaziantep'te 12 tarihi eser restorasyonu tamamlandı — ibadete ve ziyarete açıldı
4
Bayburt’ta Dondurucu Soğuk: Termometreler -27°C'yi Gösterdi
5
Tokat'ta 'Ölümüne' Kar Eğlencesi, Başçiftlik'te 5 Metrelik Buz Sarkıtları
6
Diyarbakır’da Sokak Hayvanlarının Sessiz Kahramanı
7
İstanbul'da Lodos: Dev Dalgalar ve Deniz Ulaşımında Aksamalar

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları