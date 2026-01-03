Tatvan’da Sibirya Soğukları: Çatılarda Metrelerce Buz Sarkıtları

Tatvan’da Sibirya soğukları çatılarda tehlikeli buz sarkıtları oluşturdu

Çatıdan düşebilecek buz kütlelerine karşı uyarılar sürüyor

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yaklaşık bir haftadır aralıksız devam eden yoğun kar yağışı, yerini Sibirya soğuklarına bıraktı. Hava sıcaklıklarının gece saatlerinde eksi derecelere kadar düşmesiyle birlikte ilçe genelinde hayat olumsuz etkilendi.

Soğuk havanın özellikle gece ve sabah saatlerinde etkisini daha da artırdığı Tatvan’da, binaların çatılarında boyu yer yer 1 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu. Bu sarkıtlar hem yaya hem de araç trafiği açısından ciddi tehlike oluşturuyor.

Vatandaşlar, muhtemel kazaların önüne geçebilmek için kendi imkânlarıyla sarkan buzları kırmaya başladı. Yetkililer, çatılardan kopabilecek buz kütlelerine karşı uyararak, çatı altlarında uzun süre durulmaması gerektiğini belirtiyor.

Yetkililer ayrıca dondurucu soğukların önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceğini ifade etti ve vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

