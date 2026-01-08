Tavşanlı'da Gökkuşağı Görsel Şöleni

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sağanak sonrası beliren gökkuşağı, vatandaşlara cep telefonu kameralarıyla kaydedilen unutulmaz anlar yaşattı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 09:40
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 09:40
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, yağmurun ardından gökyüzünde beliren gökkuşağı vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.

Etkili olan sağanak yağışın ardından havanın açmasıyla ortaya çıkan renk cümbüşü, ilçenin birçok noktasından net bir şekilde görüldü. Gökyüzünü süsleyen dev gökkuşağı, izleyenlere adeta görsel bir şölen sundu.

Vatandaşlar anları cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi

O anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Gökkuşağını görüntüleyenlerden Eren Dönmez, manzaranın büyüleyici olduğunu belirterek, iş çıkışı eve dönerken karşılaştığı bu muazzam görüntüyü ölümsüzleştirmek istediğini ifade etti.

Yağmur sonrası oluşan doğal güzellik, Tavşanlı’da kısa süreli de olsa gökyüzünde renkli görüntülere sahne oldu.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

