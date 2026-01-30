Tavşanlı'da Riskli Ağaçlara Sepetli Araçla Müdahale

Tavşanlı Belediyesi ekipleri, park ve yeşil alanlardaki kuruyan ve devrilme riski taşıyan ağaç kollarına sepetli araçla müdahale ederek güvenliği sağladı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 11:22
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 11:22
Tavşanlı'da Riskli Ağaçlara Sepetli Araçla Müdahale

Tavşanlı'da Riskli Ağaçlara Sepetli Araçla Müdahale

Park ve yeşil alanlarda güvenlik taraması ve kontrollü budama çalışması

Tavşanlı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde halkın yoğun olarak kullandığı park ve yeşil alanlarda kapsamlı bir güvenlik taraması gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde kuruyan, çürüyen veya aşırı uzayarak devrilme riski taşıyan ağaç kolları tespit edildi.

Ekipler, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla başlattığı çalışmalarda yüksek noktalara ulaşmak için sepetli araçlar kullandı. Tehlike oluşturan dallar, uzman personel tarafından kontrollü şekilde kesilip güvenli olarak aşağı indirildi. Çalışma alanlarında gerekli güvenlik önlemleri alındı ve yaya trafiği için uyarılar yapıldı.

Belediye yetkilileri, özellikle rüzgarlı havalarda yaşanabilecek olası kazaları önlemek üzere bu tür bakım ve budama çalışmalarının periyodik olarak devam edeceğini vurguladı. Ayrıca gerçekleştirilen müdahalelerin parkların estetik görünümünü korumayı ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde ağaçların sağlıklı formda tutulmasını hedeflediği belirtildi.

Budama sonrası ortaya çıkan atıklar da yine belediye ekiplerince temizlenerek park ve yeşil alanlar yeniden kullanıma açıldı. Yetkililer, vatandaşların güvenliği için yapılacak benzer çalışmalarda işbirliği ve anlayış talep etti.

AĞAÇLARA BAKIM

AĞAÇLARA BAKIM

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce Valisi Mehmet Makas’tan Neriman Çilingir Huzurevi Ziyareti
2
Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör Mahalle Ziyaretlerinde Vatandaşlarla Buluştu
3
Düzce'den Ayfer Yüksel, Türkiye Kent Konseyleri Birliği Denetim Kurulu'na seçildi
4
Düzce'de Güvenlik ve Asayiş Değerlendirildi — Vali Mehmet Makas Başkanlığında Toplantı
5
Tavşanlı'da Riskli Ağaçlara Sepetli Araçla Müdahale
6
Başiskele’de üstyapı çalışmaları hızlandı
7
Gaziantep'te En Genç ve En Yaşlı Oda Başkanlarından Seçim Zaferi Buluşması

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları