Tavşanlı'da Riskli Ağaçlara Sepetli Araçla Müdahale

Park ve yeşil alanlarda güvenlik taraması ve kontrollü budama çalışması

Tavşanlı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde halkın yoğun olarak kullandığı park ve yeşil alanlarda kapsamlı bir güvenlik taraması gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde kuruyan, çürüyen veya aşırı uzayarak devrilme riski taşıyan ağaç kolları tespit edildi.

Ekipler, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla başlattığı çalışmalarda yüksek noktalara ulaşmak için sepetli araçlar kullandı. Tehlike oluşturan dallar, uzman personel tarafından kontrollü şekilde kesilip güvenli olarak aşağı indirildi. Çalışma alanlarında gerekli güvenlik önlemleri alındı ve yaya trafiği için uyarılar yapıldı.

Belediye yetkilileri, özellikle rüzgarlı havalarda yaşanabilecek olası kazaları önlemek üzere bu tür bakım ve budama çalışmalarının periyodik olarak devam edeceğini vurguladı. Ayrıca gerçekleştirilen müdahalelerin parkların estetik görünümünü korumayı ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde ağaçların sağlıklı formda tutulmasını hedeflediği belirtildi.

Budama sonrası ortaya çıkan atıklar da yine belediye ekiplerince temizlenerek park ve yeşil alanlar yeniden kullanıma açıldı. Yetkililer, vatandaşların güvenliği için yapılacak benzer çalışmalarda işbirliği ve anlayış talep etti.

AĞAÇLARA BAKIM