Taze fasulyeleri pamuk gibi yumuşatan pişirme yöntemi! Ne kılçık ne sertlik bırakıyor

Taze fasulye pişirilirken dikkat edilmesi gerekenler sıklıklar araştırılmaktadır. Taze fasulye yıkayarak temizledikten sonra uygunlanan adımlar yumuşacık olmasına yardımcı olunur. Fasulyeleri pişirirken üzerine biraz zeytinyağı ve tuz eklemek lezzeti artıracaktır.
TAZE FASULYE PİŞİRİRKEN YAPILMASI GEREKENLER
Fasulyeleri yıkayarak uç kısımlar kesilir. İstenilen boyutta dilimleyerek bütün bırakabilirsiniz. Tenzereye su konularak kaynamaya bırakılır. Kaynayan suyu içerisinde tuz ilave edilir. Fasulyeler eklenerek 8-10 dakika haşlanır. Fasulyelerin pişip pişmediği çatal yardımıyla kontrol edilir. Pişen fasulyeler süzülerek soğuk suya tutulur. Fasulyeler tekrar tencereye alınarak zeytinyağı eklenip baharatlar ilave edilerek 3-4 dakika süreyle karıştırılıp pişirilir.
TAZE FASULYE TARİFİ
MALZEMELER
500 gr taze fasulye
1 adet orta boy soğan
Yarım çay bardağı zeytinyağı
2 adet domates
2-3 adet kesme şeker
Tuz
HAZIRLANIŞI
Taze fasulye uç kısımları alınarak kılçıklarından ayıklanır ve yıkanarak süzülür. Geniş tencereye yarım çay bardağı alınarak ince doğranan soğalar eklenerek kavrulur. Doamteslerle beraber fasulye birleştirilir sıcak su eklenir. Şeker, tuz ve baharatlar eklenip 40 dakikada pişirilir. Afiyet olsun.
Taze fasulye pişirilirken dikkat edilmesi gerekenler sıklıklar araştırılmaktadır. Taze fasulye yıkayarak temizledikten sonra uygunlanan adımlar yumuşacık olmasına yardımcı olunur. Fasulyeleri pişirirken üzerine biraz zeytinyağı ve tuz eklemek lezzeti artıracaktır.
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