TBMM Komisyonu Doğu Anadolu’da: Erzurum’da Engellilik İhtiyaçları Masaya Yatırıldı

TBMM Komisyonu Doğu Anadolu’da: Erzurum temasları

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, Erzurum merkezli Bölge İstişare Toplantısı kapsamında Doğu Anadolu’nun engellilik alanındaki özgün ihtiyaçlarını yerinde inceledi. Toplantıya Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ile engelli bireyler ve aileleri katıldı.

Saha ziyaretleri

Komisyon heyeti, toplantı öncesinde bölgedeki hizmetleri daha iyi anlamak amacıyla saha ziyaretleri gerçekleştirdi. İlk durak olarak Erzurum Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi ziyaret edilerek belediyenin erişilebilirlik ve destek çalışmaları değerlendirildi. Ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ziyaret edilerek bakım ve rehabilitasyon süreçleri hakkında bilgi alındı.

Bölgesel gerçeklikler ve öne çıkan sorunlar

Toplantıda, Erzurum merkezli olmak üzere Ağrı, Ardahan, Bingöl, Erzincan, Iğdır, Kars, Muş ve Tunceli illerini kapsayan geniş coğrafyada engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorluklar ele alındı. Özellikle iklim şartları, ulaşım mesafeleri, hizmete erişim süreleri ve bölgesel imkân farklılıklarının engellilik deneyimini doğrudan etkilediği vurgulandı.

Komisyon Başkanı Kasapoğlu’nun değerlendirmeleri

Komisyon Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, engellilik meselesinin teorik çerçevelerle değil yaşamın akışı üzerinden değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Kasapoğlu, "Mesele sadece mevzuat değildir; mesele günlük hayatın akışıdır. Bir engelli vatandaşımız evinden çıktığında hayat kolaylaşıyor mu, zorlaşıyor mu; asıl cevap burada gizlidir" dedi.

Kasapoğlu, engelliliğin bireysel bir durum olmadığını, kamusal hizmetlerin niteliğiyle doğrudan ilişkili bir alan olduğunu belirterek, "Engel bireylerde değil; hizmettedir, sistemdedir, uygulamadadır. Bu konuya yönelik bilinci güçlendireceğiz. Süreç içerisinde yerel yönetimlerin rolü çok kritik öneme sahip" ifadelerini kullandı. Yerel yönetimlerin erişilebilirlikten sosyal hayata katılıma kadar belirleyici rolü olduğu vurgulandı.

Gündem maddeleri ve hedef

Toplantıda erişilebilirlik, sağlık hizmetlerine ulaşım, eğitimde uyarlamalar, sosyal hayata katılım ile bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin sürekliliği gibi başlıklar bölgesel gerçeklikler ışığında ele alındı. Katılımcılar, Doğu Anadolu’nun kendine özgü şartlarına uygun çözüm önerilerini Komisyon ile paylaştı.

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, Erzurum’daki toplantı ve saha ziyaretleriyle Doğu Anadolu Bölgesi’nin engellilik alanındaki ihtiyaçlarını bütüncül biçimde değerlendirmeyi ve bu tespitleri hazırlanacak komisyon raporuna doğrudan yansıtarak politika önerilerine dönüştürmeyi amaçlıyor.

