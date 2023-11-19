Tek bir maske yaşınızı 10 yıl geriye çekecek! Sadece iki malzemeyle yapılıyor

Bu maske sayesinde 5 yıl gençleşeceksiniz. Hangi maske mucizevi etki yaratmaktadır? İşte merak edilen detaylar haberimizde.

Tek bir maske yaşınızı 10 yıl geriye çekecek! Sadece iki malzemeyle yapılıyor
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Yaş maya maskesi cildi arındırır ve pürüzsüzleştirir. Doğal maskelerle 5 yaş daha gençleşeceksiniz. Yaş maya maskesi ile cilde nasıl bakım yapılır? Tüm detaylar haberimizde.

BU MASKE SAYESİNDE GENÇLEŞECEKSİNİZ!

Cildi arındıran, pürüzsüzleştiren 5 yaş daha gençleştiren maske doğal yöntemlerle yapılmaktadır.sağlık

Doğal yöntemlerle cilt için sağlıklı bakımlar yapabilirsiniz. Doğal ürün ve karışımlar her cilt yapısına uygun değildir. Geçmiş zamanlardan beri kullanılan maya maskesinin birçok faydası bulunmaktadır.

Mayısa maskesi hazırlanma tarifi:

Yaş maya macun kıvamına getirilir ve su eklenir.

Göz çevresi haricinde yüze dairesel hareketlerle yayma işlemi yapılır.

Ağız açık bir şekilde maske üzeri gazlı bezle kaplanır.

Sıcak suda bekletilmiş havlu sıkılarak gazlı bez gibi cilt üzerine yerleştirin.

Nefes işlemi 7-8 defa tekrarlanır.

Havlu ılıdığı an ıslatılıp işlem 5 kez tekrar edilir.

Mayısa içerisinde B1, B2, B3, B6 vitaminleri bulunmaktadır.

Yaş maya maskesinin cilde yararı şunlardır:

Ölü deriyi ciltten temizler.

Arındırılmış, temiz bir cilt görünümü sağlar.

Kırışıklık önler.

Yağ oranını dengeler.

Lekelere iyi gelir.

Egzamalı ciltlerde yaşanan sorunlara iyi gelmektedir.

Gençleştirici etkisi bulunmaktadır.

Tüylü yapıda ciltlerde maske kullanımı doktor kontrolünde olmalıdır. Haftada 1 kullanımı önerilmektedir. 

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