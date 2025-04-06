DOLAR
37,84 0%
EURO
41,3 0%
ALTIN
3.707,98 0%
BITCOIN
3.116.528,84 0,71%

Tekirdağ'da Aile Yılı Etkinlikleri: Konser Coşkusu

Tekirdağ'da Aile Yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen konser, 76 kişilik koroyla büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 06.04.2025 15:16
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 15:30
Tekirdağ'da Aile Yılı Etkinlikleri: Konser Coşkusu

Tekirdağ'da Konserle Aile Yılı Coşkusu Kutlandı

Tekirdağ, "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında unutulmaz bir konser deneyimine ev sahipliği yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Revnak Sanat işbirliğiyle gerçekleştirilen konser, Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Kültür Merkezi'nde sahne aldı.

Korodan Duygu Dolu Performans

Etkinlikte 76 kişilik koro, sevilen şarkı ve türkülerle dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Özdemir, etkinliğin Aile Yılı kapsamında düzenlendiğini belirtti. Özdemir, "Bugün huzurevi sakinlerimiz, koruma altındaki çocuklarımız ve rehabilitasyon merkezimizdeki engellilerimiz ile konserde bir aradayız. Revnak Sanat'ı Tekirdağ'da görmekten çok mutluyuz," ifadelerini kullandı.

Devam Eden Etkinlikler

Etkinliğin ardından, Özdemir, bu tür organizasyonların devam edeceğinin altını çizdi. Revnak Sanat’ın kurucusu Birsen Geçikli Ortakale, müziği severlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Ortakale, "Çocuk ve yaşlıların eğlenmesi için çaba sarf ediyoruz ve birbirinden güzel eserleri seslendiriyoruz," dedi.

Tekirdağ'da "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler...

Tekirdağ'da "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Revnak Sanat işbirliğiyle Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde sahne alan 76 kişilik koro, şarkı ve türküler seslendirdi.

Tekirdağ'da "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler...

Tekirdağ'da "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Revnak Sanat işbirliğiyle Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde sahne alan 76 kişilik koro, şarkı ve türküler seslendirdi.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da 2 Milyar Liralık Dev Yatırım: Şehir Ekonomisi Canlanıyor

İstanbullu Gençlere Hafta Sonu Ücretsiz Müze Ziyareti Müjdesi

Motorin ve Benzinde 275 TL'lik İndirim Fırsatı: 15 Mayıs'a Kadar Devam Edecek

EPDK'dan Gece Yarısı Elektrik Zammı: 5 Nisan'dan İtibaren Faturalar Yükselecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı
2
Tekirdağ'da Aile Yılı Etkinlikleri: Konser Coşkusu
3
Volkswagen’den yılların acısını çıkartacak kampanya! 17 Mayıs’a kadar geçerli
4
Piyanist Tuluyhan Uğurlu, Karabük'te Unutulmaz Bir Konser Verdi
5
Parcels, 13 Temmuz'da İstanbul'da Konser Verecek
6
Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı 'Dünya Çocukları' Temasıyla Başlıyor
7
Antalya DOB'dan '7 Kocalı Hürmüz' Müzikali: Sanatseverlerle Buluşuyor!

Aile Bakanlığı'ndan 500.000 TL Konut Desteği: Kadınlara Özel Program Başladı

Balıkesir, İzmir ve Mersin'den Eşsiz Taşınmaz Fırsatları: İLBANK'dan Açık Artırma!

İzmir’den Beklenen İkramiye Kararı: Yılda 30.000 TL Destek!

İstanbullu Gençlere Hafta Sonu Ücretsiz Müze Ziyareti Müjdesi

EPDK'dan Gece Yarısı Elektrik Zammı: 5 Nisan'dan İtibaren Faturalar Yükselecek

Kademeli Zam Uygulaması Başladı! Çalışanlar için Yüzde 54 Zam Müzakeresi Tamamlandı

İstanbullulara Ücretsiz Kent Bostanları Projesi!

Çiftçilere 8,35 Milyar Lira Destek Ödemesi Bugün Hesaplarda!

Motorin ve Benzinde 275 TL'lik İndirim Fırsatı: 15 Mayıs'a Kadar Devam Edecek

Samsun'da 2 Milyar Liralık Dev Yatırım: Şehir Ekonomisi Canlanıyor

Milyonlarca Memurun Temmuz Maaş Zammı Açıklandı!

Emekli Maaşlarına Enflasyon Revizesi: Ay Ay Artış Dönemi Başlıyor