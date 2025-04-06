Tekirdağ'da Aile Yılı Etkinlikleri: Konser Coşkusu

Tekirdağ'da Konserle Aile Yılı Coşkusu Kutlandı

Tekirdağ, "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında unutulmaz bir konser deneyimine ev sahipliği yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Revnak Sanat işbirliğiyle gerçekleştirilen konser, Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Kültür Merkezi'nde sahne aldı.

Korodan Duygu Dolu Performans

Etkinlikte 76 kişilik koro, sevilen şarkı ve türkülerle dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Özdemir, etkinliğin Aile Yılı kapsamında düzenlendiğini belirtti. Özdemir, "Bugün huzurevi sakinlerimiz, koruma altındaki çocuklarımız ve rehabilitasyon merkezimizdeki engellilerimiz ile konserde bir aradayız. Revnak Sanat'ı Tekirdağ'da görmekten çok mutluyuz," ifadelerini kullandı.

Devam Eden Etkinlikler

Etkinliğin ardından, Özdemir, bu tür organizasyonların devam edeceğinin altını çizdi. Revnak Sanat’ın kurucusu Birsen Geçikli Ortakale, müziği severlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Ortakale, "Çocuk ve yaşlıların eğlenmesi için çaba sarf ediyoruz ve birbirinden güzel eserleri seslendiriyoruz," dedi.

Tekirdağ'da "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Revnak Sanat işbirliğiyle Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde sahne alan 76 kişilik koro, şarkı ve türküler seslendirdi.

Tekirdağ'da "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Revnak Sanat işbirliğiyle Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde sahne alan 76 kişilik koro, şarkı ve türküler seslendirdi.