Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında Süleymanpaşa Kumbağ Balıkçı Barınağı'nda gırgır teknelerinde denetim yaptı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 22:38
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 22:38
Tekirdağ'da Gırgır Teknelerine Sıkı Su Ürünleri Denetimi

Tekirdağ'da gırgır teknelerine sıkı denetim

Su ürünlerinin korunması ve yasa dışı avcılıkla mücadele hedefiyle eşzamanlı kontroller

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü kontrol ekipleri, su ürünlerinin korunması, sürdürülebilirliğinin sağlanması ve yasa dışı avcılıkla etkin mücadele amacıyla gırgır teknelerinde denetim gerçekleştirdi.

İl ve İlçe Müdürlüğü Su Ürünleri kontrol ekipleri, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu gereği, caydırıcılığı artırmak için eşzamanlı ve aralıksız denetimlerini sürdürüyor. Denetimler özellikle Süleymanpaşa ilçesindeki Kumbağ Balıkçı Barınağında konuşlu gırgır teknelerine odaklandı.

Denetimlerdeki amaç; su ürünlerinin korunması, sürdürülebilir balıkçılığın temini ve yasa dışı su ürünleri avcılığına karşı etkinlik sağlanması olarak açıklandı. Ekipler, mevzuata aykırı faaliyetlerin tespiti halinde gerekli işlemleri yürütüyor.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, denetimlerin sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması ve caydırıcılığın artırılması hedefiyle yıl boyunca aralıksız devam ettirileceğini, mevzuata aykırı faaliyetlere karşı gerekli idari yaptırımların kararlılıkla uygulanacağını vurguladı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

