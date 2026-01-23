Tekirdağ'da Temrezli Göleti'nde Toplu Balık Ölümleri: Su Numunesi Laboratuvara Gönderildi

Tekirdağ Hayrabolu Temrezli Göleti'nde çok sayıda balık telef oldu; Tarım ve Orman ekipleri sudan numune alarak laboratuvarda inceleyecek.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 15:16
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 16:02
Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesine bağlı Temrezli Göletinde çok sayıda balığın telef olması, mahalle sakinlerinde endişe yarattı.

Olay yerine ekipler sevk edildi

Gölet yüzeyinde ölü balıkları fark eden vatandaşların bildirimi üzerine, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı su ürünleri ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler gölette inceleme yaparak sudan numune aldı.

Alınan numunelerin laboratuvar ortamında analiz edileceği belirtildi.

Muhtardan çağrı

Temrezli Mahallesi Muhtarı Ayet Koç, yaşanan balık ölümlerinin mahalle halkını tedirgin ettiğini belirterek konuyu ilgili kurumlara ilettiklerini söyledi.

Muhtar Koç, "Mahallemizdeki gölette ilk kez bu şekilde balık ölümleriyle karşılaşıyoruz. İncelemelerin bir an önce tamamlanarak sonuçların kamuoyuyla paylaşılmasını istiyoruz" dedi.

