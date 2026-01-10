Temizlikçiden Patronluğa: Aysun Görücü 20 Kadına İstihdam Sağladı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki 5 çocuk annesi Aysun Görücü, maddi sıkıntıları aşmak ve aile ekonomisine katkı sağlamak amacıyla başladığı gündelik temizlik işinden kendi işinin patronu oldu. Bugün 20 kadına istihdam sağlayan Görücü, hedefini 100 kişiye çıkarmak olarak açıklıyor.

Kariyer yolculuğu

Liseden mezun olan en büyük kızı Esma Görücü'nün üniversiteye başlamasıyla birlikte, 4 yıl önce çalışma hayatına atılan Görücü, önce bireysel olarak evlere ve iş yerlerine gündelik temizlik yaparak işe başladı. Daha sonra bir temizlik şirketinde vasıfsız işçi olarak çalışmaya başlayan Görücü, kısa sürede gösterdiği çalışma azmi ve disipliniyle şirkette şef konumuna yükseldi.

Kendi şirketini kurma ve istihdam yaratma

Bir yıl süreyle tasarruf ederek kendi temizlik şirketini kurmaya karar veren Görücü, ilk etapta 3 kadın ile işe başladı. Eşi Fahri Görücü'nün desteğiyle şirketini büyüten Aysun Görücü, sabahları çocuklarını okula bıraktıktan sonra istihdam sağladığı kadınlarla birlikte ev ve iş yeri temizliği yapıyor. Ortaokul mezunu olmasına rağmen açık öğretimden lise kaydını yaptıran Görücü, daha sonra girişimcilik eğitimleri alarak işini profesyonelleştirdi ve personel sayısını kısa sürede 20'ye çıkardı.

Görüşleri

Görsellik ve yönetim anlayışının işe yaraması sonucu ekipleri büyüttüğünü anlatan Görücü, sözlerini şöyle ifade etti:

"Hayat şartları ve çalışma isteği bu konuda beni çalışmaya giden bir noktaya getirmişti. Evde maddi sıkıntılar ve geçim sıkıntıları baş göstermeye başladığında eşime yardımcı olabilmek adına evlere temizlik için gidiyordum. Önce tek başıma gitmeye başlamıştım. Daha sonra yaptığım temizlik ve temizlik yaparken arkadaşlarımı yönetim şeklim birçok insanın ve şu anki müşterilerimin çok hoşuna gitti. Birkaç kişi ile çalışırken işimi büyütmem, hamle yapmam gerektiğini ve birçok kadına dokunmam gerektiğinin farkına vardım. O şekilde bir çalışmaya başladık. Daha sonra birlikte temizliğe gittiğim arkadaşlarıma ‘birlikte bir şirket kuralım’ dedik. Birlikte temizliğe gittiğimiz kadınlar çalışanlarım değil hepsi de benim iş arkadaşım, iş ortağımdır. Hepsini seviyorum. Birbirimizi kollayarak, gözetleyerek kadın istihdamı serüvenimiz başladı. Birçok kadının hayatına dokunmak, onlara güzellikler katmak, onların ihtiyaçlarını gidermek, onlarla ilgili bir şeyler yapmak beni mutlu ediyordu. Ben onları mutlu ettikçe onlar da beni mutlu etmeye başladılar. Bu şekilde bir şirket kurdum. Şirketimizde genellikle kadın ve kadın istihdamı üzerine çalışıyorum. Önceliğim onların hayatlarına dokunmak, onların maddi durumlarını daha iyi yapmak ve onlara daha iyi bir imkan sağlayabilmek için elimden geleni yapmak için çalışıyorum"

Okuma ve çalışma azmi

Gündelik temizliğe başladığı ilk dönemlerde zorlandığını ancak okuma ve çalışma isteğinin hiç kaybolmadığını söyleyen Görücü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk olarak tek başıma gündelik temizliğe gidiyordum. İşi bu şekilde başladım. Daha sonrasında ihtiyaç doğrultusunda sayımızı ikiye, üçe çıkardık. Beraber bir yol arkadaşlığı edinerek bu şekilde işlerimizi de büyüterek bir şirket kurduk ve çalışmaya devam ediyoruz. Ben yıllardır çalışıyorum. Küçük yaşta evlendim ve küçük yaşta anne oldum. Bu şekilde çocuklarımı büyütürken bir yandan da okuma isteğim ve çalışma isteğim hiçbir zaman kaybolmadı. Eşim sağ olsun bana çok yardımcı oldu. Kendisine beni desteklediği için çok teşekkür ediyorum. Üniversite hayatına ve çalışma hayatına dışarıdan atıldım"

Hedefler

Geleceğe dönük hedefinin daha fazla kadına iş imkanı sağlamak olduğunu vurgulayan Görücü, "Azim etmek, çalışmak, bir şeyleri gerçekten çok istemek ve devamında başarı kendiliğinden geliyor. Şu anki hedefim daha fazla kadını istihdam etmek, daha fazla kadının hayatına dokunmak ve onlarla birlikte daha güzel işler çıkartıp daha güzel çalışmak" dedi.

Çalışanların görüşü

Müşterilerin çay servisini yapıp bulaşıkları yıkayan yakın akrabası Şükran Çağlayan da kardeşinin eşiyle birlikte çalışmaktan memnun olduğunu söyledi. Görücü'nün istihdam ettiği kadınlardan 3 çocuk annesi Tuba Çam ise, "Allah Aysun abladan razı olsun. Biz iyi ki tanışmışız. Biz şu an 20 kişiyiz ve beraber çalışıyoruz. Maddi durumum onun sayesinde çok iyi oldu" diye konuştu.

