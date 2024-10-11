Tokat Belediye Başkanı, Efsane Vali'nin Anısıyla Geçmişe Dönüş Yaptı

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun Duygu Dolu Ziyareti

Merhum Recep Yazıcıoğlu, "Süper Vali" ve "Efsane Vali" olarak anılan bir isim. Bu unvanlar onun Tokat'taki oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na da ilham veriyor.

Babasının Anılarını Yeniden Yaşadı

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Erzincan'daki babasının makam aracıyla keyifli bir şehir turu gerçekleştirdi. Bu ziyaret, hoşgörülü bir anı paylaşımı olarak hafızalarda yer edindi.

Yazıcıoğlu, Vali Hamza Aydoğdu’yu ziyaret etmek üzere yerleşim yerine gitti. 1991-1999 yılları arasında "Erzincan Valisi" olarak görev yapmış olan babası Recep Yazıcıoğlu’nun ailesiyle birlikte yaşadığı Valilik konutunu gezdi.

Valilik Konutu ve Duygusal Anlar

Çocukluk anılarını canlandıran Yazıcıoğlu, konutta geçirdiği zamanın ardından, babasının o dönemde kullandığı makam aracının direksiyonuna geçerek Vali Aydoğdu ile birlikte bir şehir turu attı. Duygularını Paylaştı

Bu gezide yaşadığı duygusal anlar hakkında konuşan Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Vali Aydoğdu'ya teşekkür ederek ziyaretini sonlandırdı. Bu işbirliğine ayrıca Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve MHP İl Başkanı Bilgehan Çağrı Özarslan da katıldı.

Sosyal Medyada Anılarını Paylaştı

İlgili gezinin videosunu, Ferdi Tayfur’un "Hatıran Yeter" isimli şarkısıyla birlikte sosyal medya hesaplarından paylaşan Vali Aydoğdu, anıların gün yüzüne çıkmasına vesile oldu.

"Süper Vali" ve "Efsane Vali" olarak hatırlanan merhum Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu (sağda), Vali Hamza Aydoğdu (solda) ile babasının Erzincan'daki makam aracıyla şehir turu yapıp anılarını tazeledi.

"Süper Vali" ve "Efsane Vali" olarak hatırlanan merhum Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu (sağda), Vali Hamza Aydoğdu (solda) ile babasının Erzincan'daki makam aracıyla şehir turu yapıp anılarını tazeledi.

"Süper Vali" ve "Efsane Vali" olarak hatırlanan merhum Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu (sağda), Vali Hamza Aydoğdu (solda) ile babasının Erzincan'daki makam aracıyla şehir turu yapıp anılarını tazeledi.

"Süper Vali" ve "Efsane Vali" olarak hatırlanan merhum Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu (sağda), Vali Hamza Aydoğdu (solda) ile babasının Erzincan'daki makam aracıyla şehir turu yapıp anılarını tazeledi.