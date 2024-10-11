DOLAR
34,28 -0,35%
EURO
37,48 0,09%
ALTIN
2.913,4 -0,93%
BITCOIN
2.103.645,8 -2,74%

Tokat Belediye Başkanı, Efsane Vali'nin Anısıyla Geçmişe Dönüş Yaptı

Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, merhum babası 'Efsane Vali'nin makam aracıyla Erzincan'da anılarını tazeledi.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 14:53
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 15:01
Tokat Belediye Başkanı, Efsane Vali'nin Anısıyla Geçmişe Dönüş Yaptı

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun Duygu Dolu Ziyareti

Merhum Recep Yazıcıoğlu, "Süper Vali" ve "Efsane Vali" olarak anılan bir isim. Bu unvanlar onun Tokat'taki oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na da ilham veriyor.

Babasının Anılarını Yeniden Yaşadı

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Erzincan'daki babasının makam aracıyla keyifli bir şehir turu gerçekleştirdi. Bu ziyaret, hoşgörülü bir anı paylaşımı olarak hafızalarda yer edindi.

Yazıcıoğlu, Vali Hamza Aydoğdu’yu ziyaret etmek üzere yerleşim yerine gitti. 1991-1999 yılları arasında "Erzincan Valisi" olarak görev yapmış olan babası Recep Yazıcıoğlu’nun ailesiyle birlikte yaşadığı Valilik konutunu gezdi.

Valilik Konutu ve Duygusal Anlar

Çocukluk anılarını canlandıran Yazıcıoğlu, konutta geçirdiği zamanın ardından, babasının o dönemde kullandığı makam aracının direksiyonuna geçerek Vali Aydoğdu ile birlikte bir şehir turu attı. Duygularını Paylaştı

Bu gezide yaşadığı duygusal anlar hakkında konuşan Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Vali Aydoğdu'ya teşekkür ederek ziyaretini sonlandırdı. Bu işbirliğine ayrıca Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve MHP İl Başkanı Bilgehan Çağrı Özarslan da katıldı.

Sosyal Medyada Anılarını Paylaştı

İlgili gezinin videosunu, Ferdi Tayfur’un "Hatıran Yeter" isimli şarkısıyla birlikte sosyal medya hesaplarından paylaşan Vali Aydoğdu, anıların gün yüzüne çıkmasına vesile oldu.

"Süper Vali" ve "Efsane Vali" olarak hatırlanan merhum Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Tokat Belediye...

"Süper Vali" ve "Efsane Vali" olarak hatırlanan merhum Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu (sağda), Vali Hamza Aydoğdu (solda) ile babasının Erzincan'daki makam aracıyla şehir turu yapıp anılarını tazeledi.

"Süper Vali" ve "Efsane Vali" olarak hatırlanan merhum Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Tokat Belediye...

"Süper Vali" ve "Efsane Vali" olarak hatırlanan merhum Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu (sağda), Vali Hamza Aydoğdu (solda) ile babasının Erzincan'daki makam aracıyla şehir turu yapıp anılarını tazeledi.

"Süper Vali" ve "Efsane Vali" olarak hatırlanan merhum Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Tokat Belediye...

"Süper Vali" ve "Efsane Vali" olarak hatırlanan merhum Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu (sağda), Vali Hamza Aydoğdu (solda) ile babasının Erzincan'daki makam aracıyla şehir turu yapıp anılarını tazeledi.

"Süper Vali" ve "Efsane Vali" olarak hatırlanan merhum Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Tokat Belediye...

"Süper Vali" ve "Efsane Vali" olarak hatırlanan merhum Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu (sağda), Vali Hamza Aydoğdu (solda) ile babasının Erzincan'daki makam aracıyla şehir turu yapıp anılarını tazeledi.

İLGİLİ HABERLER

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İki yaşlı adam resmi arasındaki farkları 7 saniyede bulanların Eintein'a yakın! Henüz bulan çıkmadı: Şimdi zekanı test et
2
Pirinç Cipsi Nasıl Yapılır? Kolay ve Pratik Bir Vegan Tarif
3
Tarım Kredi’de kilo kilo aldıracak indirim! 135 TL ile dolabınızı dolduracaksınız
4
41 kere maşallah sözünün gizemi ortaya çıktı! Meğer bu yüzden deniyormuş
5
Kıyır kıyır mantar kurabiye tarifi açığa çıktı! Ustalar yıllardır bu sırrı saklıyormuş
6
Tokat Belediye Başkanı, Efsane Vali'nin Anısıyla Geçmişe Dönüş Yaptı
7
EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak