Tokat Sulusokak'ta Kartpostallık Kar Manzarası

Tokat’ta etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen Sulusokak bölgesindeki tarihi yapılar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kent merkezinde 900 adımda 900 yıllık tarihi gezme imkânı sunan Sulusokak’ta, 11’inci yüzyıldan 19’uncu yüzyıla kadar uzanan birçok döneme ait eserler bir arada bulunuyor. Osmanlı, Selçuklu ve Danişmendli gibi birçok medeniyetin izlerini taşıyan tarihi yapılar; kar yağışıyla birlikte görsel bir şölen sundu.

Bölgede beyaza bürünen saat kulesi, konaklar, camiler, medreseler ve tarihi sokaklar dron ile havadan görüntülendi. Ortaya çıkan manzara, Sulusokak’ın dört mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Tarihi kent meydanında kış güzelliği

Tokat Belediyesi’nde görevli sanat tarihçisi Ali Berk Çevik, "Tarihi Sulusokak kent meydanımızda kar yağışıyla birlikte kartpostallık görüntüler oluştu. Tarihi kent meydanımız Danışmendli, Osmanlı, İlhanlı, Anadolu Selçuklu, Kadı Burhaneddin eserlerini toplu bir arada görebilirsiniz. Bizim mottomuz olan 900 adımda 900 yıllık tarihi ziyaretçilerimiz bu lokasyonda görebiliyorlar. Herkesi bu kartpostallık görüntüleri görmek için Sulusokak’a bekliyoruz" dedi.

Tarih ve doğanın iç içe geçtiği Sulusokak, kış mevsiminde de Tokat’ın en dikkat çeken noktalarından biri olmaya devam ediyor.

