Tokat Sulusokak'ta Kartpostallık Kar Manzarası

Tokat'ta Sulusokak'taki tarihi yapılar karla kaplanarak kartpostallık görüntüler oluşturdu; 11’inci–19’uncu yüzyıllara ait eserler dron ile havadan görüntülendi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 10:52
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 10:55
Tokat Sulusokak'ta Kartpostallık Kar Manzarası

Tokat Sulusokak'ta Kartpostallık Kar Manzarası

Tokat’ta etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen Sulusokak bölgesindeki tarihi yapılar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kent merkezinde 900 adımda 900 yıllık tarihi gezme imkânı sunan Sulusokak’ta, 11’inci yüzyıldan 19’uncu yüzyıla kadar uzanan birçok döneme ait eserler bir arada bulunuyor. Osmanlı, Selçuklu ve Danişmendli gibi birçok medeniyetin izlerini taşıyan tarihi yapılar; kar yağışıyla birlikte görsel bir şölen sundu.

Bölgede beyaza bürünen saat kulesi, konaklar, camiler, medreseler ve tarihi sokaklar dron ile havadan görüntülendi. Ortaya çıkan manzara, Sulusokak’ın dört mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Tarihi kent meydanında kış güzelliği

Tokat Belediyesi’nde görevli sanat tarihçisi Ali Berk Çevik, "Tarihi Sulusokak kent meydanımızda kar yağışıyla birlikte kartpostallık görüntüler oluştu. Tarihi kent meydanımız Danışmendli, Osmanlı, İlhanlı, Anadolu Selçuklu, Kadı Burhaneddin eserlerini toplu bir arada görebilirsiniz. Bizim mottomuz olan 900 adımda 900 yıllık tarihi ziyaretçilerimiz bu lokasyonda görebiliyorlar. Herkesi bu kartpostallık görüntüleri görmek için Sulusokak’a bekliyoruz" dedi.

Tarih ve doğanın iç içe geçtiği Sulusokak, kış mevsiminde de Tokat’ın en dikkat çeken noktalarından biri olmaya devam ediyor.

TOKAT KENT MERKEZİNDE BULUNAN SULUSOKAK BÖLGESİNDEKİ TARİHİ YAPILAR, ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞIYLA...

TOKAT KENT MERKEZİNDE BULUNAN SULUSOKAK BÖLGESİNDEKİ TARİHİ YAPILAR, ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞIYLA BİRLİKTE BEYAZA BÜRÜNEREK KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU.

TOKAT KENT MERKEZİNDE BULUNAN SULUSOKAK BÖLGESİNDEKİ TARİHİ YAPILAR, ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞIYLA...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sertavul Geçidi'nde Ulaşım Kontrollü: Tır ve Tonajlı Araçlara Geçiş Yasağı
2
Mersin'de Kadın Marangozlar: 12 Yıl Öğretmenlikten Marangozluğa
3
İstanbul’da Dondurucu Soğuk Binlerce Karabatak Marmara’da Bir Araya Geldi
4
Murat Kurum: "Yarısı Bizden" ile Maltepe'de sağlam ve güvenli yuvalar
5
Erzurum'da Kuvvetli Kar Yağışı: 4 İlçede Eğitime Ara
6
Sivas'ta Kar 3 Metreye Vardı: Altınyayla'da Tipi Hayatı Felç Etti
7
Şanlıurfa'da Akondroplazili Sedat Uçak Futbol Topuyla Her Hedefi Tutuyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları