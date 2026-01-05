DOLAR
Tokat'ta Donan Şelale Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

Turhal'da Cumhuriyet Caddesi'ndeki şelale, sıfırın altındaki sıcaklıklarla tamamen donarak metrelerce buz sarkıtı ve kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 12:22
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 12:31
Tokat'ta Donan Şelale Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

Tokat'ta donan şelale kartpostallık görüntüler oluşturdu

Turhal'da sarkıtlar ve buz tabakaları ilgi çekti

Tokat'ta etkili olan dondurucu soğuk hava, Turhal ilçesinde görsel bir şölen yarattı. İlçe merkezi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan şelale, sıfırın altına düşen hava sıcaklıkları nedeniyle tamamen dondu.

Şelaleden akan suların buz tutmasıyla oluşan sarkıtlar ve buz tabakaları, ortaya kartpostallık manzaralar çıkardı. Soğuk havanın etkisiyle şelalenin çevresinde metrelerce uzunluğa ulaşan buz sarkıtları dikkat çekerken, beyaz örtüyle kaplanan kayalık alanlar da görsel güzellik sundu.

Donan şelale, hem ilçe sakinlerinin hem de yoldan geçen vatandaşların ilgisini çekti. Vatandaşlar, her kış benzer manzaralarla karşılaştıklarını ancak bu yıl soğuğun etkisini daha sert hissettirdiklerini belirterek, bölgedeki manzaranın farklı ve etkileyici olduğunu ifade etti.

Şelaledeki buzlanma, bölge halkı ve ziyaretçiler için fotoğraf ve görüntüleme fırsatı sundu; kışın doğaya kattığı dramatik görünüm ilçe merkezinde dikkat çekti.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

