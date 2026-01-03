Tokat'ta 'Ölümüne' Kar Eğlencesi, Başçiftlik'te 5 Metrelik Buz Sarkıtları

Tokat'ta 'Ölümüne' Kar Eğlencesi, Başçiftlik'te Buz Sarkıtları

Tokat'ta etkili olan kar yağışı, kent genelinde rengârenk görüntüler oluşturdu. Tepsi ve poşetlerle dik yokuşlara çıkan vatandaşlar, soğuğa aldırış etmeyerek karın tadını çıkardı. Özellikle eğimli sokaklarda gençler, çocuklar ve yetişkinlerin bir arada eğlendiği anlar, 'ölümüne' kayışlar şeklinde cep telefonu kameralarına yansıdı.

Başçiftlik'te 5 Metrelik Buz Sarkıtları

Öte yandan, dondurucu soğuklar Başçiftlik ilçesinde etkisini gösterdi. Bazı evlerin ve yapıların çatı saçaklarında yaklaşık 5 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu. Ortaya çıkan manzaralar kartpostallık görüntüler sunarken, yetkililer muhtemel tehlikelere karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Tokat'taki kar yağışı hem eğlence hem de tedbir gerektiren görüntülere sahne oldu; kent ve ilçelerde yaşayanların güvenliği için uyarılar sürüyor.

