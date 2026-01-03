DOLAR
Tokat'ta 'Ölümüne' Kar Eğlencesi, Başçiftlik'te 5 Metrelik Buz Sarkıtları

Tokat'ta vatandaşlar tepsi ve poşetlerle dik yokuşlarda 'ölümüne' kaydı; Başçiftlik'te çatı saçaklarında yaklaşık 5 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 10:15
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 10:25
Tokat'ta etkili olan kar yağışı, kent genelinde rengârenk görüntüler oluşturdu. Tepsi ve poşetlerle dik yokuşlara çıkan vatandaşlar, soğuğa aldırış etmeyerek karın tadını çıkardı. Özellikle eğimli sokaklarda gençler, çocuklar ve yetişkinlerin bir arada eğlendiği anlar, 'ölümüne' kayışlar şeklinde cep telefonu kameralarına yansıdı.

Başçiftlik'te 5 Metrelik Buz Sarkıtları

Öte yandan, dondurucu soğuklar Başçiftlik ilçesinde etkisini gösterdi. Bazı evlerin ve yapıların çatı saçaklarında yaklaşık 5 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu. Ortaya çıkan manzaralar kartpostallık görüntüler sunarken, yetkililer muhtemel tehlikelere karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Tokat'taki kar yağışı hem eğlence hem de tedbir gerektiren görüntülere sahne oldu; kent ve ilçelerde yaşayanların güvenliği için uyarılar sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

