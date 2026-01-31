Düzce'de Haftalık Değerlendirme Toplantıları Başladı — Vali Mehmet Makas

DÜZCE (İHA) — Haftalık Değerlendirme Toplantıları Başladı

Vali Mehmet Makas başkanlığında ilk toplantı gerçekleştirildi

Düzce Valisi Mehmet Makas başkanlığında, il genelinde yürütülen çalışmaların daha etkin ve koordineli şekilde takip edilmesi amacıyla haftalık değerlendirme toplantıları yapılmasına karar verildi.

Gerçekleştirilen ilk toplantıda, Düzce’de devam eden projeler ile planlama aşamasında bulunan yatırımlar detaylı şekilde ele alındı. Vali Yardımcıları tarafından projelerin mevcut durumu, ilerleme seviyeleri ve karşılaşılan hususlar hakkında Vali Mehmet Makas’a kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı.

Toplantıda özellikle kamu yatırımlarının hızlandırılması, projelerin zamanında ve verimli şekilde tamamlanması, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması konuları üzerinde duruldu. Ayrıca önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projelere ilişkin yol haritası değerlendirildi.

Vali Makas, toplantıda yaptığı değerlendirmede; düzenli olarak gerçekleştirilecek haftalık toplantıların, projelerin yakından takip edilmesine ve kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine önemli katkı sağlayacağını ifade etti. Toplantıların, Düzce’nin gelişimi ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin artırılması hedefi doğrultusunda aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

