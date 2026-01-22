Meteoroloji'den Elazığ'a Kuvvetli Kar Uyarısı — 22.01.2026

Uyarı ve Beklentiler

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Elazığ için kuvvetli kar yağışı uyarısı verildi.

Açıklamada şöyle denildi: "Elazığ il genelinde bugün (22.01.2026) akşam saatlerinden itibaren beklenen kar yağışlarının kuvvetli (10-20 cm), yüksek kesimlerde ise yer yer yoğun (20 cm ve üzeri) olması beklenmektedir. Ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde tipi ile birlikte görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don olayı, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"

Öne çıkan riskler: ulaşımda aksamalar, tipi, görüş mesafesinde azalma, buzlanma, don ve çığ riski.

Vatandaşların ve yetkililerin Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü uyarılarını takip ederek tedbirli olmaları önem taşıyor.

