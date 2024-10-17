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TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

TOKİ tarafından bir çok yeni program ile alakalı açıklama yapıldı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 09:47
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 09:47
TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

Gerek dar gelirlileri ev sahibi yapmak ya da yatırım yapmak isteyenlerin değerlendirebileceği fırsatları gün gün açıklamaya devam eden TOKİ tarafından bir çok yeni program ile alakalı açıklama yapıldı. TOKİ tarafından yapılan açıklamada onlarca ilde geçerli olmak üzere yeni projeler için başvuruların başladığı belirtildi. 30-31 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan açık artırma ile 35 ilde toplam 303 muhtelif arsanın satışa sunulacağı ifade edilirken, Bu kampanya, konut sahibi olmak isteyenler için ya da yatırım yapmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat niteliğinde değerlendirilecek.  

TOKİ’DEN 35 İLDE BÜYÜK FIRSATLAR 

TOKİ’nin düzenlediği bu kampanya, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirler de dahil olmak üzere 35 farklı ilde yatırım yapmak isteyen vatandaşların dikkatini çekeceğe benziyor. Satışa sunulacak arsalarda konut, ticaret, sanayi, sosyal-kültürel tesis alanları ve akaryakıt istasyonu gibi çeşitli seçenekler yer alırken, gerek muhtelif bedeli gerekse de geri ödeme seçenekleri ile bir çok kolaylık vatandaşa sunuluyor. Alıcılar, %25 peşinat ile 48 ay vadeli ödeme planları ile bu arsaları satın alabilecek iken tarlalar KDV’den muaf tutuşacağı da biliniyor.  

TOKİ tarafından sunulan çeşitli fırsatlar kolay ulaşılabilirliği ve cepleri yakmayacak planı ile halkın dikkatini çekmeye devam ediyor. Satışa sunulan arsalar, KDV muafiyeti ile birlikte sunularak, artı ceplerden ödeme çıkmaması sağlanarak bütçelere büyük destek oluyor.  

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

TOKİ TARLA İHALESİ BAŞVURULARI  

Başvurular 29-30 Ekim 2024 tarihlerinde kabul edilecek, ardından açık artırma 30-31 Ekim tarihlerinde Ankara Bilkent Otel ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek.  Her ildeki her fırsat için başvuru bedeli bulunmakta iken bu bedeli ödeyen kişiler, açık arttırmaya dahil olabilecek.  

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

TOKİ ARSA SATIŞLARI HANGİ İLLERDE 

TOKİ tarafından satılacak arsalar, aşağıdaki illerde alıcılarını bekliyor: 

Diyarbakır 

İstanbul 

Aydın 

Muğla 

Antalya 

Adana 

Mersin 

Şanlıurfa 

Ankara 

Kocaeli 

Bursa 

Balıkesir 

Çanakkale 

Sakarya 

Yalova 

Eskişehir 

Gaziantep 

Elazığ 

Afyonkarahisar 

Konya 

Denizli 

Kayseri 

Çorum 

Aksaray 

Çankırı 

Amasya 

Erzurum 

Ağrı 

Ardahan 

Muş 

Malatya 

Artvin 

Bitlis 

Düzce olarak açıklanırken, her satış için belirlenen ödeme tutarları ve planları, TOKİ resmi web adresinde yer alıyor.  

Açık artırmalar ve uygun ödeme planlarıyla sunulan TOKİ arsa satışlarına dahil olmak için yukarıda bahsi geçen başvuru tarihlerini kaöırmamak ve gerekli bütün şartları sağlamak gerekiyor.  

 


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