TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

Gerek dar gelirlileri ev sahibi yapmak ya da yatırım yapmak isteyenlerin değerlendirebileceği fırsatları gün gün açıklamaya devam eden TOKİ tarafından bir çok yeni program ile alakalı açıklama yapıldı. TOKİ tarafından yapılan açıklamada onlarca ilde geçerli olmak üzere yeni projeler için başvuruların başladığı belirtildi. 30-31 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan açık artırma ile 35 ilde toplam 303 muhtelif arsanın satışa sunulacağı ifade edilirken, Bu kampanya, konut sahibi olmak isteyenler için ya da yatırım yapmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat niteliğinde değerlendirilecek.

TOKİ’DEN 35 İLDE BÜYÜK FIRSATLAR

TOKİ’nin düzenlediği bu kampanya, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirler de dahil olmak üzere 35 farklı ilde yatırım yapmak isteyen vatandaşların dikkatini çekeceğe benziyor. Satışa sunulacak arsalarda konut, ticaret, sanayi, sosyal-kültürel tesis alanları ve akaryakıt istasyonu gibi çeşitli seçenekler yer alırken, gerek muhtelif bedeli gerekse de geri ödeme seçenekleri ile bir çok kolaylık vatandaşa sunuluyor. Alıcılar, %25 peşinat ile 48 ay vadeli ödeme planları ile bu arsaları satın alabilecek iken tarlalar KDV’den muaf tutuşacağı da biliniyor.

TOKİ tarafından sunulan çeşitli fırsatlar kolay ulaşılabilirliği ve cepleri yakmayacak planı ile halkın dikkatini çekmeye devam ediyor. Satışa sunulan arsalar, KDV muafiyeti ile birlikte sunularak, artı ceplerden ödeme çıkmaması sağlanarak bütçelere büyük destek oluyor.

TOKİ TARLA İHALESİ BAŞVURULARI

Başvurular 29-30 Ekim 2024 tarihlerinde kabul edilecek, ardından açık artırma 30-31 Ekim tarihlerinde Ankara Bilkent Otel ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Her ildeki her fırsat için başvuru bedeli bulunmakta iken bu bedeli ödeyen kişiler, açık arttırmaya dahil olabilecek.

TOKİ ARSA SATIŞLARI HANGİ İLLERDE

TOKİ tarafından satılacak arsalar, aşağıdaki illerde alıcılarını bekliyor:

• Diyarbakır

• İstanbul

• Aydın

• Muğla

• Antalya

• Adana

• Mersin

• Şanlıurfa

• Ankara

• Kocaeli

• Bursa

• Balıkesir

• Çanakkale

• Sakarya

• Yalova

• Eskişehir

• Gaziantep

• Elazığ

• Afyonkarahisar

• Konya

• Denizli

• Kayseri

• Çorum

• Aksaray

• Çankırı

• Amasya

• Erzurum

• Ağrı

• Ardahan

• Muş

• Malatya

• Artvin

• Bitlis

• Düzce olarak açıklanırken, her satış için belirlenen ödeme tutarları ve planları, TOKİ resmi web adresinde yer alıyor.

Açık artırmalar ve uygun ödeme planlarıyla sunulan TOKİ arsa satışlarına dahil olmak için yukarıda bahsi geçen başvuru tarihlerini kaöırmamak ve gerekli bütün şartları sağlamak gerekiyor.



