TOKİ'den Yeni Konut Satışı: 2+1 ve 3+1 Daireler İle Ev Sahibi Olun!





Toplu Konut İdaresi (TOKİ), ev sahibi olma hayali kuranlar için güzel bir fırsat sunuyor. 158 konut satışına başvurular başladı. Özellikle Afyonkarahisar ili Çobanlar ilçesinde hayata geçirilen projede, 2+1 ve 3+1 tipinde konutlar yer alıyor.

Başvuru Tarihleri ve Şartları

Resmi açıklamaya göre, konut satışları için başvurular 16 Eylül 2024 tarihinde başlayacak ve 27 Eylül 2024 tarihinde sona erecektir. Başvurular, Ziraat Bankası Çobanlar Şubesi veya e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Başvuruda istenen bedel ise 2.000 TL olarak belirlenmiştir.





Kura Çekimleri ve Sözleşme İşlemleri

Kura çekim tarihi 08 Ekim 2024 olarak belirlenmiştir. Asil hak sahiplerinin sözleşmeleri 14-16 Ekim 2024 tarihlerinde imzalanacaktır. Yedek hak sahipleri ise 21-22 Ekim 2024 tarihlerinde süreçlerini tamamlayacak. Başvurular sırasında gerekli belgelerin eksiksiz sunulması önem taşımakta; aksi halde hak kaybı yaşanabilir.

Ödeme Planı ve Taksitler

Uygun fiyatlarla ev sahibi olma fırsatı sunan TOKİ, konutların %25 peşinat ile 120 ay vadeli taksitlendirilmesine olanak tanımaktadır. Peşinat, başvuru bedelinin düşülmesinin ardından kalan tutardan tahsil edilecektir. İlk taksit ödemeleri hakkında, sözleşmenin imzalandığı aydan itibaren başlayacak ve her yıl memur maaş zam oranında artış yapılacaktır.

Bu yeni TOKİ projesi ile hayalinizdeki eve giden yolda ilk adımı atabilirsiniz!