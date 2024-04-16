Toz deterjan ve kağıt havlu indirimi stok yaptırır! BİM 16 Nisan indirimi başlıyor

BİM HEDİYE GİBİ HAFTA

• BİM Marketler bir çok kişi tarafından takip edilen en büyük zincir marketlerden biridir. BİM in yeni aktüel ürünler listesi yayınlandı. Buna göre de bu listede hemen hemen herkese uygun bir aktüel ürün bulunuyor. İşte BİM in yeni aktüel ürünleri….

• 16 Nisan itibariyle geçerli aktüel ürünleri yayınladı. Bu katalogda resmen yok yok. A dan Z ye aranan bir çok ürün bu ktalogda….





• Gniş ürün yelpazesine sahip olan BİM bu hafta en çok beğenilen ürünerini hazırladı. İşte detaylar

• Arko El ve Vücut Kremi 300 ml: 48,50 TL

• Savon De Luxe 530 ml Sıvı Sabun: 55 TL

• L’Oreal Micellar 200 ml Temizleme Suyu: 59,50 TL

• Dermokil Soyulabilen Ayak Maskesi: 39,50 TL

• Naturalove Çengelli Bebek Yaka İğnesi: 39,50 TL

• Dermokil Kağıt Yüz Bakım Maskesi: 19,50 TL

• Cosby Süpriz Hediyeli Oyuncak: 19,50 TL

• Macromax Çizmez Oluklu Sünger: 25 TL

• Prima Aktif Bebek Bezi Çeşitleri: 415 TL

• Billmatik 10 Kg Toz Deterjan: 225 TL

• Mehmet Aydın Katı Sabun: 64,50 TL

• L’Oreal 200 ml Tonik: 59,50 TL

• Capitol Saç Maskesi: 54,50 TL

• Osram 8,5 W Led Ampul: 39,50 TL

• Sleepy 50’li Islak Havlu: 28,50 TL

• Çocuk Soket Çorap Çeşitleri: 10,50 TL

• Dermokil 30 ml El Kremi: 12,50 TL

• Mayıslo 32’li Bütçem Tuvalet Kağıdı: 155 TL

• Green Clean 1 Litre Çamaşır Deterjanı: 145 TL

• Green Clean 1 Litre Çamaşır Yumuşatıcı: 95 TL

• Remove 2×100 ml Tüy Dökücü Krem: 65 TL

• Heinz 2’li Ketçap Set: 59,75 TL

• Saban 2,5 Kg Pilavlık Bulgur: 49,25 TL

• Tat 350 gr Kornişon Turşu: 26 TL

• Chef Seasons Sos Çeşitleri: 24,50 TL

• Noodle 60 gr Bardak: 13,50 TL

• Safir 1500 gr İyotlu Sofra Tuzu: 11 TL

• Arifoğlu Baharat Çeşitleri: 11 TL - 15 TL

• Arifoğlu 60 gr Limon Tuzu: 10,50 TL

• Cardella Makarna Çeşitleri: 10,25 TL

• Efsane 5 Kg Yerli Pilavlık Pirinç: 182 TL

• Nesquik Kakaolu Tahıl Gevreği: 99,50 TL

• Saban 2,5 Kg Kırmızı Mercimek: 76,50 TL

• Metin Geleneksel Çilek Reçeli: 37,50 TL

• Heinz 230 gr Amerikan Burger Sos: 39,50 TL

• Tayaş 300 gr Damla Yumuşak Şeker: 32,50 TL

• Pasta Veneta Tagliatelle 500 gr Makarna: 33 TL

• Kent Boringer 24×10 gr Tavuk Bulyon: 25 TL

• Tukaş 700 gr Domates Rendesi: 21,50 TL