Trabzon'da 24 Mahalle Yolu Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Trabzon'da etkili olan yoğun kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor. Kent genelinde 24 mahalle yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı; belediye ekipleri yolların yeniden açılması için aralıksız çalışıyor.

Karla mücadele çalışmaları sürüyor

Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kırsal ve yüksek rakımlı mahallelerde kar kalınlığının artması üzerine iş makineleriyle müdahalede bulunuyor. Etkili olan bölgelerde sadece yol açma değil, aynı zamanda tuzlama ve yol genişletme çalışmaları da yürütülüyor.

Kar nedeniyle kapanan mahalle yollarının dağılımı şu şekilde: Araklı 8, Arsin 3, Çaykara 4, Sürmene 5, Köprübaşı 4. Çalışmalar, Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda yürütülüyor ve sahada 122 personel ile 100 iş makinesi görev alıyor.

Öncelik ve vatandaş uyarıları

Yetkililer, önceliğin hasta, cenaze ve acil durum ihbarlarının bulunduğu mahalle yollarına verildiğini belirtiyor. Ekiplerin gece gündüz sahada olduğu, kar yağışının devam etmesi nedeniyle açılan bazı yolların yeniden kapanabildiği ve bu yüzden çalışmaların kesintisiz sürdüğü vurgulandı.

Vatandaşlara, zorunlu olmadıkça özel araçlarla yola çıkmamaları, kış lastiği ve zincir bulundurmaları yönünde uyarılar yapıldı.

