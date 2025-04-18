DOLAR
37,95 0,07%
EURO
43,14 0%
ALTIN
4.074,57 0%
BITCOIN
3.207.186,47 0%

Trabzon'da 4. Uluslararası Tiyatro Festivali Coşkuyla Başladı

Trabzon'da 4. Uluslararası Tiyatro Festivali, kortej yürüyüşü ile başlamış olup, ücretsiz etkinlikler 4 Mayıs'a kadar sürecek.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 22:10
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 22:10
Trabzon'da 4. Uluslararası Tiyatro Festivali Coşkuyla Başladı

Trabzon'da büyük bir heyecanla beklenen 4. Uluslararası Tiyatro Festivali, kortej yürüyüşü ile start aldı. Trabzon Tiyatrolar Birliği tarafından organize edilen bu festival, sanatseverleri bir araya getiriyor.

Festival kapsamında, tiyatro sanatçıları ve Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı eşliğinde Kahramanmaraş Caddesi’nden 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkına yürüyüş düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Turizm Şube Müdürü Şükrü Üçüncü, burada yaptığı konuşmada, kültür ve sanat şehri Trabzon’da böyle bir festivalin düzenlenmesinin kendileri için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti. Ayrıca, şehrin uluslararası etkinlikler ile tanıtılmasına verdikleri önemi vurguladı.

Tiyatrolar Birliği Dönem Sözcüsü Tufan Ünlü ise festivalin bu yıl uluslararası boyuta taşındığını belirterek, kendilerine destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e teşekkür etti.

Festival süresince, yerli ve yabancı 16 oyun izleyicilere ücretsiz olarak sunulacak. Etkinlikler 4 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek.

Trabzon'da, "4. Uluslararası Tiyatro Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı. Trabzon Tiyatrolar...

Trabzon'da, "4. Uluslararası Tiyatro Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı. Trabzon Tiyatrolar Birliğince organize edilen festival kapsamında tiyatro sanatçıları, Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı eşliğinde Kahramanmaraş Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na yürüdü.

Trabzon'da, "4. Uluslararası Tiyatro Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı. Trabzon Tiyatrolar...

Trabzon'da, "4. Uluslararası Tiyatro Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı. Trabzon Tiyatrolar Birliğince organize edilen festival kapsamında tiyatro sanatçıları, Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı eşliğinde Kahramanmaraş Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na yürüdü.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Temmuz'da Zam Beklentisi Mı?

Erdoğan'dan Çiftçilere Zirai Don Desteği Müjdesi

Karabük'te Firari Suçlu M.Ç. Yakalandı

TEİAŞ'tan Nisan Ayında 435 Kadrolu Personel Alımı Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
65 Yaşında Okuma Yazma Öğreniyor: Ayşe Demir'in Özgürlük Hikayesi
2
Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı
3
Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı
4
Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor
5
Edirne'deki Tarihi İlhan Koman Konağı, Butik Otel Olarak Hizmete Girecek
6
Antalya Devlet Opera ve Balesi, 'Paquita' ve 'Bir Yaz Gecesi Rüyası' ile Büyüledi
7
Türk Hava Yolları, lise mezunu 18.100 dolar maaş ile pilot alım ilanı açtı!

Sivas'ta Sanayi ve Eğitim İşbirliği: Öğrenciler Artık Çalışacak!

Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Temmuz'da Zam Beklentisi Mı?

Karabük'te Firari Suçlu M.Ç. Yakalandı

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'nden İndirimli Konut Satışı!

Ayaş'ta Yüzyılın Doğalgaz Müjdesi!

Şanlıurfa'da 18 Nisan'da Elektrik Kesintisi Uyarısı!

Ticaret Bakanlığı'ndan Kooperatiflere Müjde: Destek Limitleri Rekor Artışla 1 Milyon TL'ye Ulaştı

Erdoğan'dan Çiftçilere Zirai Don Desteği Müjdesi

Milyonların Beklediği Yapılandırma Geliyor: Bağkur, SSK ve Daha Fazlası!

İzmir'de Denizin Üzerinde Yürüyebileceğiniz Gizli Cennet: Çıfıt Adası

TEİAŞ'tan Nisan Ayında 435 Kadrolu Personel Alımı Müjdesi

Karadeniz’den Gelen Sağanak Yağış Uyarısı: Hafta Sonu Hava Durumu