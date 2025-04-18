Trabzon'da 4. Uluslararası Tiyatro Festivali Coşkuyla Başladı

Trabzon'da büyük bir heyecanla beklenen 4. Uluslararası Tiyatro Festivali, kortej yürüyüşü ile start aldı. Trabzon Tiyatrolar Birliği tarafından organize edilen bu festival, sanatseverleri bir araya getiriyor.

Festival kapsamında, tiyatro sanatçıları ve Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı eşliğinde Kahramanmaraş Caddesi’nden 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkına yürüyüş düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Turizm Şube Müdürü Şükrü Üçüncü, burada yaptığı konuşmada, kültür ve sanat şehri Trabzon’da böyle bir festivalin düzenlenmesinin kendileri için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti. Ayrıca, şehrin uluslararası etkinlikler ile tanıtılmasına verdikleri önemi vurguladı.

Tiyatrolar Birliği Dönem Sözcüsü Tufan Ünlü ise festivalin bu yıl uluslararası boyuta taşındığını belirterek, kendilerine destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e teşekkür etti.

Festival süresince, yerli ve yabancı 16 oyun izleyicilere ücretsiz olarak sunulacak. Etkinlikler 4 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek.

Trabzon'da, "4. Uluslararası Tiyatro Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı. Trabzon Tiyatrolar Birliğince organize edilen festival kapsamında tiyatro sanatçıları, Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı eşliğinde Kahramanmaraş Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na yürüdü.

Trabzon'da, "4. Uluslararası Tiyatro Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı. Trabzon Tiyatrolar Birliğince organize edilen festival kapsamında tiyatro sanatçıları, Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı eşliğinde Kahramanmaraş Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na yürüdü.