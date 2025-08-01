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Trabzon'da 8. Keşan, Balıkçılık ve Kültür Festivali Başladı

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde 8. Keşan, Balıkçılık ve Kültür Festivali başladı. Festival, 3 Ağustos'a kadar sürecek.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 17:49
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 17:49
Trabzon'da 8. Keşan, Balıkçılık ve Kültür Festivali Başladı

Trabzon'da Coşkulu Bir Festival Başlıyor

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde, bu yıl 8'incisi düzenlenen Keşan, Balıkçılık ve Kültür Festivali ile Kaldırım Yayla Şenliği başladı. Çarşıbaşı Belediyesinin önderliğinde gerçekleştirilen festival, katılımcılara unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor.

Cadde Yürüyüşü Ve Renkli Görüntüler

Yöresel kıyafetler giymiş çocuklar ve diğer katılımcılar, Avni Akkan Caddesi'nde bir araya gelerek Cumhuriyet Meydanı'na kadar coşkuyla yürüdü. Kemençe ve davul eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüş, festivalin en renkli sahnelerinden birini oluşturdu.

Etkinlikler Devam Edecek

Festivalin bir diğer önemli etkinliği olan “Geçmişten Günümüze Çarşıbaşı” adlı fotoğraf sergisi açıldı ve katılımcılara yöresel yemekler sunuldu.

Festivalin Hedefleri ve İlerleyen Günler

Çarşıbaşı Belediye Başkanı Ahmet Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılki festivalin 3 Ağustos'a kadar süreceğini belirtti. Keleş, ilçede birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla kültürel etkinliklere verdikleri önemi vurguladı. Ayrıca, festival sırasında Keşan defilesi düzenleneceği ve yöresel sanatçılarla halk oyunları ekiplerinin sahne alacağı müjdesini verdi.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde "8. Keşan, Balıkçılık ve Kültür Festivali ile Kaldırım Yayla...

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde "8. Keşan, Balıkçılık ve Kültür Festivali ile Kaldırım Yayla Şenliği" başladı. Çarşıbaşı Belediyesinin düzenlediği festival kapsamında, yöresel kıyafetler giyen çocuklar ve diğer katılımcılar Avni Akkan Caddesi'nde bir araya gelerek Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Kemençe ve davul eşliğindeki yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde "8. Keşan, Balıkçılık ve Kültür Festivali ile Kaldırım Yayla...

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde "8. Keşan, Balıkçılık ve Kültür Festivali ile Kaldırım Yayla Şenliği" başladı. Çarşıbaşı Belediyesinin düzenlediği festival kapsamında, yöresel kıyafetler giyen çocuklar ve diğer katılımcılar Avni Akkan Caddesi'nde bir araya gelerek Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Kemençe ve davul eşliğindeki yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu.

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