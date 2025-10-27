Trabzon'da Cumhuriyet'in Renkleri Sergisi Açıldı

Trabzon'da Femin Art tarafından hazırlanan 13. karma sergi 'Cumhuriyet'in Renkleri' 44 sanatçının 44 eseriyle Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi'nde ziyaretçi kabul ediyor.

Yayın Tarihi: 27.10.2025 20:20
Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 20:20
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliği kapsamında sanatla kutlama

Trabzon'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen "Cumhuriyet'in Renkleri" isimli karma resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Sergi, Femin Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği tarafından bu yıl 13'üncü kez hazırlandı ve sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Açılış, Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi Sergi Salonu'nda yapıldı. Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Vali Yardımcısı Ercan Öter, İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, sergide eserleri bulunan sanatçılar ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Ahmet Metin Genç, konuşmasında Cumhuriyet mirasına Trabzon'un sahip çıkışını vurguladı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın önemine değindi. Genç, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşları ile bütün şehitleri rahmet ve minnetle anarak mekanları cennet olsun dedi ve ekledi: Cumhuriyet haftamız boyunca etkinliklerimizi büyük bir coşkuyla sürdürüyoruz. Trabzon, her zaman olduğu gibi bu yıl da Cumhuriyet'ine sahip çıkan, onu koruyan ve yaşatan bir şehir olma iradesini güçlü şekilde ortaya koyacaktır.

Genç sözlerine şu ifadelerle devam etti: Cumhuriyet'in sadece bir yönetim biçimi değil, sanatla, kültürle, düşünceyle yaşayan bir ruh olduğuna işaret ederek, Bugün burada Cumhuriyetimizin renklerini sanatın diliyle ifade eden çok kıymetli sanatçılarımızla bir aradayız. Bu etkinlik Trabzon'a yakışan, Cumhuriyet ruhunu sanatla harmanlayan bir buluşmadır. Emeği geçen tüm sanatçılarımıza ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan de konuşmasında sanatın ve sanatçının önemine vurgu yaparak, Cumhuriyet Bayramı'nı resimleriyle süsleyen sanatçılara teşekkür etti.

Sergide 44 sanatçının hazırladığı 44 eser yer alıyor. Ziyarete açık olan sergi, 4 Kasıma kadar sanatseverleri bekliyor.

28-29 Ekim Kargolar Açık mı? PTT, MNG, Aras ve Diğerlerinin Mesai Saatleri