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Trabzon'da Denetimli Serbestlik Yükümlülerinden El Sanatları Sergisi

Trabzon'da, denetimli serbestlik yükümlülerinin yaptığı el sanatları sergisi açıldı. Kurslar ile topluma kazandırmayı hedefliyorlar.

Yayın Tarihi: 30.04.2025 15:46
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 15:46
Trabzon'da Denetimli Serbestlik Yükümlülerinden El Sanatları Sergisi

Trabzon'da El Sanatları Sergisi Açıldı

Trabzon'da, denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından üretilen eserlerin sergilendiği bir el sanatları sergisi düzenlendi. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle açılan kurslarda, yükümlüler filografi, tezhip, yağlı boya ve rölyef tekniklerini kullanarak yarattıkları eserleri Trabzon Adliyesi'nde sergiledi.

Topluma Bütünleşme Vurgusu

Açılışta bir konuşma yapan Trabzon Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hakan Erkcan, serginin yükümlülerin topluma yeniden entegrasyonu ve becerilerinin geliştirilmesi açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. Erkcan, "İnfazdan ziyade yükümlülerimizi topluma kazandırmak, potansiyel yetenek ve becerilerini geliştirip tamamen toplumla bütünleşmelerini sağlamak adına bu tür etkinliklerin faydalı olacağına inanıyoruz," dedi.

Eğitim ve Sürdürülebilirlik

Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Esra Bihter Can ise, amaçlarının yalnızca infaz olmadığını, yükümlülerin eğitim süreçlerine de katkıda bulunmak olduğunu vurguladı. Bu çalışmaların sürdürülebilir olduğunu belirten Can, "Bu anlamda da bir kurs açtık ve kursu tamamladık. Temel amacımız, sürdürülebilir meslek edinmelerini sağlamak, topluma kazandırırken hem suçtan korunmalarına hem de yeniden suça sürüklenmemelerine ön ayak olmaktır," şeklinde konuştu.

Trabzon'da, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde açılan kurslarda...

Trabzon'da, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde açılan kurslarda eğitim alan denetimli serbestlik yükümlülerince yapılan ürünlerden oluşan el sanatları sergisi açıldı.

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