Trabzon'da İşletme Sahibi Dereye Girip 'Karışım Balı'nı Tanıttı

Kar ve soğuğa aldırmadan gerçekleştirilen sıra dışı tanıtım izleyicilerin ilgisini çekti

Trabzon'da yöresel ürünler üreten işletme sahibi İbrahim Muratoğlu, kar yağışının etkili olduğu soğuk havada alışılmadık bir tanıtım yöntemiyle gündeme geldi.

Kıyafetleriyle buz gibi dereye giren Muratoğlu, karı vücuduna sürüp derenin içerisine daldı. Suyun içinden çıktıktan sonra tanıtacağı ürünü eline alarak karışım balı'nın doğallığı ve içeriğine dikkat çekti.

Görüntülerde Muratoğlu, üründen bir kaşık alarak hem ürününe olan güvenini hem de doğallık vurgusunu ön plana çıkardı. Soğuk hava ve kar yağışına rağmen gerçekleştirilen tanıtım, izleyenler tarafından şaşkınlık ve ilgiyle karşılandı.

Sözleri:

"Bugün sizlere karışım balımın nasıl enerji verdiğini, vücuda nasıl dinçlik verdiğini göstermek istedim. Karışım balımızı sabahları aç karnına bir yemek kaşığı tükettiğiniz zaman vücuda dinçlik ve enerji veriyor. Sizi birçok hastalıktan koruyor. Ben her sabah yiyorum"

Paylaşılan video kısa sürede yoğun ilgi gördü; tanıtım, hem ürüne dikkat çekmeyi başardı hem de izleyicilerde merak uyandırdı.

