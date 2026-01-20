Trabzon'da Kar: 70 Mahalleye Ulaşım Sağlanamıyor

Trabzon'un yüksek kesimlerinde etkili kar yağışı nedeniyle 70 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Ekipler 122 personel ve 100 iş makinesiyle çalışıyor.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 11:23
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 11:23
Yüksek kesimlerde etkili kar ve kapalı mahalle yolları

Trabzon’un yüksek kesimlerinde bir süredir etkili olan kar yağışı nedeniyle 70 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Etkili olan kar yağışı nedeniyle Sürmene’de 6, Hayrat’ta 11, Şalpazarı’nda 5, Dernekpazarı’nda 8, Vakfıkebir’de 14, Beşikdüzü’nde 8, Çaykara’da 9 ve Köprübaşı’nda 9 olmak üzere toplam 70 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları ulaşıma açmak için 122 personel ve 100 iş makinesiyle aralıksız çalışıyor. Buzlanma riski bulunan noktalarda ise tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

