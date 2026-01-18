Trabzon'da Karla Mücadele Sürüyor: 716 Mahallede Yol Açık

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kırsalda etkili olan kar yağışının ardından aralıksız karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Kent genelinde kapalı mahalle yolu bulunmuyor; gece saatlerinde buzlanma riski olan noktalarda tuzlama yapılıyor.

Çalışmaların Detayları

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, kırsal kesimde gece gündüz demeden çalışmalarını yürütüyor. Şehir genelindeki 716 mahallede kapalı yol bulunmuyor.

Ekipler, hasta ve cenaze ihbarları doğrultusunda mahalle aralarındaki yolları açıyor; gece saatlerinde buzlanma riski bulunan noktalarda tuzlama çalışmaları yapılıyor. Karla mücadelede 122 personel ve 100 iş makinesi görevde.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Ekiplerimiz, yolların sürekli ulaşıma açık tutulması için 24 saat görev başındadır. Vatandaşlarımızın tedbirli olmalarını, özellikle yayla yollarını kullanmamalarını önemle rica ediyoruz. Olumsuz durumlar TİKOM Alo 153 hattı üzerinden belediyemize bildirilebilir".

