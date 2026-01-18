Trabzon'da Karla Mücadele Sürüyor: 716 Mahallede Yol Açık

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kırsalda etkili kar yağışı sonrası 716 mahallede yolları açık tutuyor; 122 personel ve 100 iş makinesiyle tuzlama ve yol açma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 13:41
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 13:41
Trabzon'da Karla Mücadele Sürüyor: 716 Mahallede Yol Açık

Trabzon'da Karla Mücadele Sürüyor: 716 Mahallede Yol Açık

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kırsalda etkili olan kar yağışının ardından aralıksız karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Kent genelinde kapalı mahalle yolu bulunmuyor; gece saatlerinde buzlanma riski olan noktalarda tuzlama yapılıyor.

Çalışmaların Detayları

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, kırsal kesimde gece gündüz demeden çalışmalarını yürütüyor. Şehir genelindeki 716 mahallede kapalı yol bulunmuyor.

Ekipler, hasta ve cenaze ihbarları doğrultusunda mahalle aralarındaki yolları açıyor; gece saatlerinde buzlanma riski bulunan noktalarda tuzlama çalışmaları yapılıyor. Karla mücadelede 122 personel ve 100 iş makinesi görevde.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Ekiplerimiz, yolların sürekli ulaşıma açık tutulması için 24 saat görev başındadır. Vatandaşlarımızın tedbirli olmalarını, özellikle yayla yollarını kullanmamalarını önemle rica ediyoruz. Olumsuz durumlar TİKOM Alo 153 hattı üzerinden belediyemize bildirilebilir".

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ, KIRSALDA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN KARLA MÜCADELE...

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ, KIRSALDA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR. KENT GENELİNDE KAPALI MAHALLE YOLU BULUNMAZKEN, BUZLANMA RİSKİ OLAN BÖLGELERDE GECE SAATLERİNDE TUZLAMA ÇALIŞMALARI YAPILIYOR.

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ, KIRSALDA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN KARLA MÜCADELE...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ağrı Taşlıçay Kaymakamı Kübra Baka Kılıç'tan Esnaf Ziyareti
2
Nikfer Kayak Merkezi'ne Hafta Sonu Ziyaretçi Akını
3
Başkan Kurnaz: İlkadım'da Down Sendromlu Çocuklar ve Ailelerine Tam Destek
4
Kartal'da Kısa Süreli Yoğun Kar Yağışı
5
Aydın ve Özhan, Adıyaman İlçelerinde 'Hizmet ve Kararlılık' Mesajı Verdi
6
AK Parti Malatya İl Danışma Meclisi'nde Yerel Yönetim Vurgusu
7
Trabzon'da Karla Mücadele Sürüyor: 716 Mahallede Yol Açık

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları