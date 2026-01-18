Eskişehir'de 24 Yıl Sonra İlkokul Arkadaşları Öğretmenlerine Vefa Gösterdi

Eskişehir'de 1997'de aynı okulda okuyan sınıf arkadaşları, 24 yıl sonra öğretmenleri Hayri Birdal ve müdür Şemsettin Nayman ile duygusal bir buluşma gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 14:45
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 14:48
Eskişehir'de 1997 yılında ilkokula başlayan öğrenciler, tam 24 yıl sonra bir araya gelerek ilkokul öğretmenleri ve okul müdürlerine unutulmaz bir vefa örneği sergiledi.

Buluşma Detayları

1997 yılında Eskişehir Vali Bahaeddin Güney İlköğretim Okulu'nda

eğitim-öğretim hayatına başlayan öğrenciler, ilkokul öğretmenleri Hayri Birdal ve dönemin okul müdürü Şemsettin Nayman ile bir araya geldi. Dönem öğrencilerinden Veteriner Hekim Gülüzar Yılmaz Hanım'ın organize ettiği buluşmada, yıllar sonra bir araya gelen eski dostlar hasret giderdi. Eskişehir'de düzenlenen etkinlikte duygusal anlar yaşandı.

Öğretmenin Duygusal Mesajı

Buluşmada konuşan ilkokul öğretmeni Hayri Birdal, mezunların yıllar sonra birlik beraberlik içinde öğretmenlerine ve müdürlerine vefa göstermesinden büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Birdal, "Dünyaya bir daha gelsem, imkanım olsa tekrar öğretmen olurum. Yetiştirdiğimiz fidanların meyvelerini görmek bizleri mutlu ediyor. Vermiş olduğumuz eğitimin amacına ulaştığını görüyoruz. Sizleri ülkesine, milletine bağlı vatanperver insanlar olarak yetiştirmek istedik; şükürler olsun öyle de oldu" dedi.

Kahvaltı ve çay eşliğinde süren sohbetlerle devam eden organizasyonda, Veteriner Hekim Gülüzar Yılmaz; öğretmenleri Hayri Birdal ve Şemsettin Nayman'a günün anlam ve önemine binaen çiçek takdim etti. Buluşma, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

