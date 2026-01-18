Diyarbakır Çüngüş’te Kar Nedeniyle Devrilen Elektrik Direkleri Onarıldı

Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde kar yağışı sonucu devrilen elektrik direkleri, ekiplerin yoğun çalışmasıyla onarıldı; ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 15:00
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 15:00
Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışları nedeniyle devrilen elektrik direkleri, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu onarıldı.

Çalışma ve Son Durum

Yoğun kar yağışı, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde birçok elektrik direği devrildi ve ekipler arıza tespit çalışmalarının ardından bölgelere hızla yönlendirildi.

Yapılan onarım çalışmalarıyla devrilen direklerin neredeyse tamamı onarıldı. Ekiplerin ilçe genelindeki çalışmaları devam ediyor ve yetkililer bölgedeki takip ve bakım çalışmalarının sürdüğünü bildiriyor.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

