Ekrem Çadır'dan Adıyaman Esnafına Ziyaret: Sorunlar Yerinde Dinlendi

Ekrem Çadır'dan Adıyaman Esnafına Ziyaret

Ziyaret Detayları

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, Adıyaman merkezde faaliyet gösteren esnaflarla, beraberindeki parti üyeleriyle bir araya geldi. Ziyaret sırasında esnafların işlerinin rast gitmesini dileyen Çadır, bol kazanç temennisinde bulundu ve esnafın durumları hakkında bilgi aldı.

Başkan Çadır, her daim esnaflarla bir araya geldiklerini vurgulayarak bu tür ziyaretlere önem verdiklerini belirtti. Çadır, esnafın sorun ve sıkıntılarını bire bir dinlediklerini ve ortaya çıkan sorunların çözümü için çalıştıklarını ifade etti.

Esnaftan Teşekkür

Esnaflardan Sinan Öztürk ise ziyaretleri için AK Parti heyetine teşekkür etti.

