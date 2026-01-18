Bingöl'de Tır Trafiği Açıldı: Elazığ, Diyarbakır ve Erzurum Yolları Ulaşıma Açıldı

Bingöl'de kar nedeniyle kapanan Elazığ, Diyarbakır ve Erzurum kara yolları, valiliğin açıklamasına göre saat 12.10-12.15'te tır trafiğine açıldı.

Bingöl'de Tır Trafiği Yeniden Açıldı

Valilikten yapılan açıklama

Bingöl'de etkili olan kar yağışı sonrası tır trafiğine kapanan Elazığ, Diyarbakır ve Erzurum karayolları yeniden ulaşıma açıldı.

Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Bingöl-Diyarbakır Devlet Yolunun 0-31 km’leri arası (Genç ilçe girişi ile Diyarbakır il sınırı arası) saat 12.10 itibarıyla; Bingöl-Elazığ Devlet Yolunun 0-51 km’leri arası (Bingöl Sancak kavşağı ile Karakoçan ayrım kavşağı arası) saat 12.15 itibarıyla; Bingöl-Erzurum Devlet Yolunun 0-88 km’leri arası ( Karvansaray kavşağı ile Bingöl-Erzurum İl sınırı arası) saat 12.15 itibarıyla tır trafiğine açılmıştır" denildi.

Bingöl-Diyarbakır Devlet Yolu (0-31 km) için saat 12.10, Bingöl-Elazığ Devlet Yolu (0-51 km) ve Bingöl-Erzurum Devlet Yolu (0-88 km) için saat 12.15te tır trafiğinin açıldığı bildirildi.

