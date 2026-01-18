Tunceli'de Tağar Çayı'nda Su Samurları ve Gençlerin Soğuk Suda Yüzüşü

Çemişgezek'te Tağar Çayı'nda nesli tükenme tehlikesi altındaki su samurları ile soğuğa aldırış etmeyen gençlerin aynı çayda yüzdüğü anlar kaydedildi.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 15:03
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 15:25
Tunceli'de Tağar Çayı'nda Su Samurları ve Gençlerin Soğuk Suda Yüzüşü

Tunceli'nin Tağar Çayı'nda Olağanüstü Görüntüler

Su samurları ve gençlerin aynı çayda buluşması dikkat çekti

Tuncelinin Çemişgezek ilçesinde, ilçe merkezinin hemen yanı başından geçen Tağar Çayında sıra dışı görüntüler ortaya çıktı.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu günlerde kayda alınan görüntülerde, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan su samurları çayın bir bölümünde sakin bir şekilde yüzüyor. Aynı çayın başka bir noktasında ise bölgedeki gençler, soğuk ve kara aldırış etmeden suya girerek dikkat çekici bir tablo oluşturdu.

Beyaz örtüyle kaplanan doğa içinde, bir yanda koruma altındaki su samurları, diğer yanda zorlu kış şartlarında Tağar Çayı'nda yüzen gençler görüntüleri, bölgede doğa ile insanın birbirine yakın yaşam biçimlerini gözler önüne serdi.

Soğuk havaya rağmen çayda yüzen gençlerin davranışı dikkat çekerken, su samurlarının varlığı bölgenin ekolojik zenginliğini ortaya koyuyor.

TUNCELİ’NİN ÇEMİŞGEZEK İLÇE MERKEZİNİN HEMEN YANI BAŞINDAN GEÇEN TAĞAR ÇAYI, YOĞUN KAR YAĞIŞININ...

TUNCELİ’NİN ÇEMİŞGEZEK İLÇE MERKEZİNİN HEMEN YANI BAŞINDAN GEÇEN TAĞAR ÇAYI, YOĞUN KAR YAĞIŞININ ETKİLİ OLDUĞU GÜNLERDE DİKKAT ÇEKİCİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

TUNCELİ’NİN ÇEMİŞGEZEK İLÇE MERKEZİNİN HEMEN YANI BAŞINDAN GEÇEN TAĞAR ÇAYI, YOĞUN KAR YAĞIŞININ...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hakkari'de Kurt Saldırısı: Çoban Köpeği Yaralandı
2
Muş'ta Taksici Ceyhan Kılıçaslan, Havale Geçiren 2 Yaşındaki Çocuğu 1 Km Taşıdı
3
İstanbul'da Yaban Domuzu Hasdal-Kemerburgaz Yoluna İndi
4
Mengen'de Karla Mücadele: Köy Yollarında Kar Küreme Başladı
5
Mardin'de Kar Yağışı Ulaşımı Zora Soktu: Sürücülere Uyarı
6
Diyarbakır Çınar'da Peçeli Baykuş Ahıra Sığındı
7
Eskişehirspor Sevdalısı Emniyet Müdürü Fatih Terzi Uğurlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları