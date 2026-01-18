Tunceli'de Tağar Çayı'nda Su Samurları ve Gençlerin Soğuk Suda Yüzüşü

Tunceli'nin Tağar Çayı'nda Olağanüstü Görüntüler

Su samurları ve gençlerin aynı çayda buluşması dikkat çekti

Tuncelinin Çemişgezek ilçesinde, ilçe merkezinin hemen yanı başından geçen Tağar Çayında sıra dışı görüntüler ortaya çıktı.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu günlerde kayda alınan görüntülerde, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan su samurları çayın bir bölümünde sakin bir şekilde yüzüyor. Aynı çayın başka bir noktasında ise bölgedeki gençler, soğuk ve kara aldırış etmeden suya girerek dikkat çekici bir tablo oluşturdu.

Beyaz örtüyle kaplanan doğa içinde, bir yanda koruma altındaki su samurları, diğer yanda zorlu kış şartlarında Tağar Çayı'nda yüzen gençler görüntüleri, bölgede doğa ile insanın birbirine yakın yaşam biçimlerini gözler önüne serdi.

Soğuk havaya rağmen çayda yüzen gençlerin davranışı dikkat çekerken, su samurlarının varlığı bölgenin ekolojik zenginliğini ortaya koyuyor.

