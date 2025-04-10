Trabzon'da Kültür Sanat Dolu Günler: Savaş Müzesi ve Alice Harikalar Diyarında

Trabzon'da Kültür Sanat Rüzgarı

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), Savaş Müzesi ve Alice Harikalar Diyarında adlı oyunlar ile tiyatroseverlere unutulmaz anlar sunmaya hazırlanıyor. Ali Cüneyd Kılcıoğlu'nun kaleme aldığı Savaş Müzesi, Bugün ve yarın saat 20.00’de, 12 Nisan Cumartesi günü ise 15.00 ve 20.00’de Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde sahnelenecek.

Savaş Müzesi Oyunun Detayları

Barış Erdenk'in proje danışmanlığıyla sahneye konan oyunun yönetmenliğini Faik Gürbüzlü üstleniyor. Dekor tasarımı Aslıhan Üçer, kostüm tasarımı Ebru Gürbüzlü, ışık tasarımı Nihat Bahar, müzik Kemal Kahraman ve koreografi Gökmen Göçbeyli tarafından gerçekleştirildi. Derya Hatipoğlu, Burhan Kurt, Dilan Serinyel, Ogün Kılıç ve diğer birçok yetenekli oyuncunun yer aldığı oyunda, birbirini tanımayan dört kişinin bir müze turu sırasında yaşadıkları ilginç deneyimler konu ediliyor.

Alice Harikalar Diyarında ile Çocukların Dünyasına Yolculuk

TDT'nin ikinci sahneleyeceği oyun ise Alice Harikalar Diyarında. Lewis Carroll'un klasik eserinden uyarlanan oyun, 15-16 Nisan tarihlerinde saat 11.00'de, 17 Nisan Perşembe günü ise 19.00'da yine Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde çocuklarla buluşacak. Bu eser, Ekin Tunçay Turan tarafından çevrilmiş, Tim Kane tarafından sahneye konmuş ve yönetmenliğini Muzaffer Kırıkkalp üstlenmiştir.

Etkinlikler de Dolu Dolu

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin etkinlikleri kapsamında yarın saat 20.00'de Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde Konakta Bir Düğün adlı oyun sahnelenecek. 12 Nisan Cumartesi günü 13.00'te ise Dile Benden Ne Dilersen adlı çocuk tiyatrosu izleyicilerle buluşacak.

Etkinlikler çerçevesinde, 12 Nisan Cumartesi 15.30'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde Akademilerin Açılış Programı düzenlenecek. Ayrıca, Ormanın Hazinesi adlı çocuk tiyatrosu 13 Nisan Pazar 13.00’te sahnelenecek. 14 Nisan Pazartesi günü ise 18.00'de Sömürge Sonrası Edebiyat ve Kimlik Sorunu konulu bir söyleşi Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

16 Nisan Çarşamba günü, Türk sanat müziği severler için Karadeniz Folklor ve Müzik Eğitimi Gençlik Derneği tarafından saat 19.30'da Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nde bir konser organize edilecek.

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), "Savaş Müzesi" ile "Alice Harikalar Diyarında" oyunlarını tiyatroseverlerin beğenisine sunacak.

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), "Savaş Müzesi" ile "Alice Harikalar Diyarında" oyunlarını tiyatroseverlerin beğenisine sunacak.