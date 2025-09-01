DOLAR
41,11 0,18%
EURO
48,13 0,06%
ALTIN
4.591,32 -0,63%
BITCOIN
4.479.969,27 0,11%

Trabzon Günleri Trabzon'da Devam Ediyor — 'Trabzon seni çağırıyor' Etkinlikleri Sürüyor

Büyükşehir ev sahipliğinde düzenlenen Trabzon Günleri, İpek Yolu Fuar Alanı'nda stantlar, yöresel ürünler ve uluslararası sanatçıların katılımıyla dördüncü gününde sürdü.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 17:49
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 18:35
Trabzon Günleri Trabzon'da Devam Ediyor — 'Trabzon seni çağırıyor' Etkinlikleri Sürüyor

Trabzon Günleri 'Trabzon seni çağırıyor' sloganıyla devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Valilik ve Trabzon Dernekleri Federasyonu (TDF) işbirliğinde düzenlenen Trabzon Günleri etkinlikleri dördüncü gününde de yoğun ilgi gördü.

Stantlar ve yöresel ürünlere ilgi

İpek Yolu Fuar Alanı'ndaki etkinlik alanında ilçelerin tanıtım stantlarını gezen vatandaşlar, satışa sunulan yöresel ürünlere yüksek ilgi gösterdi. Ziyaretçiler hem tanıtım hem de alışveriş imkanlarından faydalandı.

TDF'den 15 yıllık birikim

TDF Genel Başkanı İsmail Şatıroğlu, Trabzon Günleri'nin 15 yıldır İstanbul başta olmak üzere Ankara ve İzmir gibi illerde düzenlendiğini, bu yıl ise etkinliğin ilk kez Trabzon'da gerçekleştirildiğini ve ilginin fazla olduğunu kaydetti.

Sanatçılardan barış mesajı

Femin Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği standında, 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında gelen 7 ülkeden sanatçılar bir araya gelerek resim çalışmaları gerçekleştirdi. Dernek Başkanı Şükran Üst, Trabzon'dan dünyaya barış mesajı vermek istediklerini dile getirdi.

Etkinlikler, hem yerel kültürün tanıtımına hem de uluslararası sanatçıların katılımıyla barış ve dayanışma mesajlarının paylaşılmasına sahne olmaya devam ediyor.

"Trabzon seni çağırıyor" sloganıyla organize edilen Trabzon Günleri etkinlikleri devam...

"Trabzon seni çağırıyor" sloganıyla organize edilen Trabzon Günleri etkinlikleri devam etti. Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Valilik ve Trabzon Dernekleri Federasyonu (TDF) işbirliğinde düzenlenen organizasyonun dördüncü gününde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. İpek Yolu Fuar Alanı'ndaki etkinlikte ilçelerin tanıtım stantlarını ziyaret eden vatandaşlar, satışa sunulan yöresel ürünlere ilgi gösterdi.

"Trabzon seni çağırıyor" sloganıyla organize edilen Trabzon Günleri etkinlikleri devam...

İLGİLİ HABERLER

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı
2
Ferhangi Bir Yaşam belgeseli 5 Eylül'de ENKA Açık Hava'da
3
Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!
4
Ailelere 545.000 TL Destek: Faizsiz Kredi ve Çocuk Yardımları
5
Samsun Devlet Opera ve Balesi'nden Çocuklara 'Okulumuz Orman' Oyunu
6
Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 26 Şubat- 3 Mart ''KOÇ'' burcu yorumu
7
Trabzon Günleri Trabzon'da Devam Ediyor — 'Trabzon seni çağırıyor' Etkinlikleri Sürüyor

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark