Trabzon Günleri Trabzon'da Devam Ediyor — 'Trabzon seni çağırıyor' Etkinlikleri Sürüyor

Trabzon Günleri 'Trabzon seni çağırıyor' sloganıyla devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Valilik ve Trabzon Dernekleri Federasyonu (TDF) işbirliğinde düzenlenen Trabzon Günleri etkinlikleri dördüncü gününde de yoğun ilgi gördü.

Stantlar ve yöresel ürünlere ilgi

İpek Yolu Fuar Alanı'ndaki etkinlik alanında ilçelerin tanıtım stantlarını gezen vatandaşlar, satışa sunulan yöresel ürünlere yüksek ilgi gösterdi. Ziyaretçiler hem tanıtım hem de alışveriş imkanlarından faydalandı.

TDF'den 15 yıllık birikim

TDF Genel Başkanı İsmail Şatıroğlu, Trabzon Günleri'nin 15 yıldır İstanbul başta olmak üzere Ankara ve İzmir gibi illerde düzenlendiğini, bu yıl ise etkinliğin ilk kez Trabzon'da gerçekleştirildiğini ve ilginin fazla olduğunu kaydetti.

Sanatçılardan barış mesajı

Femin Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği standında, 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında gelen 7 ülkeden sanatçılar bir araya gelerek resim çalışmaları gerçekleştirdi. Dernek Başkanı Şükran Üst, Trabzon'dan dünyaya barış mesajı vermek istediklerini dile getirdi.

Etkinlikler, hem yerel kültürün tanıtımına hem de uluslararası sanatçıların katılımıyla barış ve dayanışma mesajlarının paylaşılmasına sahne olmaya devam ediyor.

"Trabzon seni çağırıyor" sloganıyla organize edilen Trabzon Günleri etkinlikleri devam etti. Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Valilik ve Trabzon Dernekleri Federasyonu (TDF) işbirliğinde düzenlenen organizasyonun dördüncü gününde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. İpek Yolu Fuar Alanı'ndaki etkinlikte ilçelerin tanıtım stantlarını ziyaret eden vatandaşlar, satışa sunulan yöresel ürünlere ilgi gösterdi.