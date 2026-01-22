Trabzon'un Bakır Sanatı 'Müstesna Dükkan' ile Dünyaya Açılıyor

Kadın girişimcinin yerelden globale uzanan hikayesi

Trabzon’un yüzyıllara dayanan geleneksel bakır sanatı, kadın girişimci Bervan Eskici öncülüğünde uluslararası arenaya taşınıyor. Kurumsal hayattaki uzun yıllara dayanan deneyimin ardından pandemi ve annelik sürecini takip eden Eskici, 38 yaşında hayatında yeni bir sayfa açtı ve "Müstesna Dükkan" markasını hayata geçirdi.

Eskici, kişisel zevkleri ve hobileri doğrultusunda başladığı bu serüveni, kendi kullanımı için yaptırdığı bir bakır ürün üzerinden geliştirdi. Tanıştığı bakır ustasının el işçiliği dikkatini çekince süreç hızla şekillendi; zamanla girişime, ardından markaya dönüştü. Yaklaşık 2 yıl önce online satışlarla farklı ülkelere açılmaya başlayan marka, artan taleple birlikte ticari bir yapıya kavuştu.

Mağaza, sürdürülebilirlik ve hedef pazarlar

Online satışların ardından Eskici, bir ay önce Trabzon’da 25 metrekarelik bir mağaza açtı. Kısa sürede görülen yoğun ilgi, hem yerel talebin hem de kültürel bağların gücünü gösterdi. Eskici, bakırı sadece mutfak eşyası olarak değil, bir kültürel miras olarak ele aldıklarını vurguluyor.

Eskici şu ifadelerle hedeflerini özetliyor: "Herkesin bakırla mutlaka bir bağı var".

Girişimin doğuşunu ve amacını kendi ağzından anlatırken Eskici şunları belirtiyor: "Ailede de hep eskiye dair böyle duygu barındıran objelerle ilgili bir merakım vardı. Sonrasında tamamen tesadüfi bir şekilde bakır ustamla tanıştım. ’Kendim için bir ürün yaptırayım’ diye yola çıktık. Sonrasında yaptığı ürünleri gerçekten çok beğendim. Bu zanaat maalesef ülkemizde azalıyor, yok oluyor ve biz bu gizli olan zanaatı biraz daha görünür kılmak hedefiyle yolumuza devam ettik. Sonrasında küçük küçük siparişlerle ustamın da sağ olsun emeğiyle bir yola çıktım. Siparişlerin talebi oluşunca bu bir markaya dönüştü. Bakır zaten çok eski zamandan beri hayatımızda. Hepimizin aile büyüklerinin evinde olan bir materyal. Biz bu materyalini biraz daha güncelleyelim hem sürdürülebilir tarafından kullanalım hem de bunu dünyaya duyuralım istedik. Böylelikle de ustalarımıza can verelim onlar da bu işi yapmaktan vazgeçmesin dedik. Küçük bir kaynak da olsa elimizi taşın altına koyup bir yol bulalım onların yolunda onlara eşlikçi olalım istedik".

Eskici, küçük mikro ihracatlar gerçekleştirdiklerini ve hedef pazarları konusunda şunları aktardı: "İspanya, İngiltere, Japonya gibi ülkelere Trabzon’un bakırını tanıtmak niyetindeyim". Ayrıca mağazaya gelen tepkilerin beklediğinden yüksek olduğunu belirtti.

Mağazanın açılışına dair gözlemlerini şu sözlerle paylaştı: "Kısa süre olmasına rağmen gerçekten çok güzel tepkiler aldık. Bu kadar bir ilgi olacağını beklemiyordum. Bu ilginin olmasıyla birlikte kendime bu işte motivasyon kaynağı buluyorum. Bu materyalin sürdürülebilir olmasının yanı sıra kullandığımız ambalajların doğayı kirletmemesi ve sürdürülebilirliği destekler nitelikte olması için uygun keseler kullanıyoruz. Bunları da evden çalışan kadınlara yaptırmak niyetindeyiz. Tasarladığımız küçük bileklikler, aksesuar tarzı ürünleri de kültür sanat derneklerin, vakıfların kadın çalışanlarına yaptırmak niyetindeyiz. Onlara da bir kaynak oluşturmak ve bu işi hep birlikte parlatmak, büyütmek istiyoruz. Bakır aslında yurtdışında daha fazlasıyla ilgi gören bir malzeme. Fransa’da çok güzel markalar var. Artık butik otellere, restoranlara, kafelere yani daha çok son kullanıcıdan ziyade böyle işletmelere hizmet veren büyük markalar var. 1900’lü yıllardan beri bu işi yapan markalar var. Orada yoğun bir talep var. Çünkü onlar şifa ve sağlık kısmıyla daha çok ilgileniyorlar. Hızlı tüketimden ziyade sürdürülebilir bir materyal olsun şeklinde bir bakış var. Üyesi olduğum platform üzerinden bu anlamda geri bildirimler geliyor. Dekoratif ürünler orada çok fazla yok. Onun için bizim ürünlerimiz dikkat çekiyor".

Eskici’nin çalışması, hem yerel ustaların gelirine katkı hem de Trabzon’un geleneksel bakır zanaatının sürdürülebilir biçimde yaşatılması açısından örnek bir girişim olarak öne çıkıyor.

