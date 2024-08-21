Trafikteki Araç Sayısı 30 Milyonu Geçti! İşte En Çok Tercih Edilen Otomobil Markası

Türkiye'de Trafikteki Araç Sayısı 30 Milyonu Aştı

Temmuz 2024 itibarıyla Türkiye'deki trafiğe kayıtlı motorlu taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre %9'luk bir artışla 30 milyon 261 bin 176'ya ulaştı. Bu veriler, ülkemizde otomotiv sektöründeki büyümenin ve artan araç yoğunluğunun bir göstergesi.

Önemli Artışlar ve Araç Kayıtları

2024'ün Temmuz ayında trafiğe kaydedilen araç sayısı, bir önceki yıla kıyasla %19,1 artarak 276 bin 615 oldu. Aynı dönemde kaydı silinen araç sayısı ise %17,3'lük bir artışla 2 bin 997 olarak kaydedildi.

Yeni Araçların Dağılımı

Trafiğe kaydedilen araçlar arasında %46,9'u motosiklet, %39,4'ü otomobil, %8,5'i kamyonet ve %2,6'sı traktörlerden oluşmaktadır. Minibüslerdeki %106,6'lık artış dikkat çekici.

Yıllık Değişimler ve Araç Devir İşlemleri

Bu yılın Temmuz ayında minibüslerde %123,7, otobüslerde %47 ve özel amaçlı taşıtlarda %41,4 oranında artış yaşandı. Ayrıca, toplamda 957 bin 920 aracın devri gerçekleşti.

Otomobil Tercihleri

Temmuz ayında trafiğe kaydedilen 108 bin 907 otomobilin %10,4'ü ile Renault en çok tercih edilen marka oldu. Onu Fiat (%9,3), Volkswagen (%8,1), Chery (%7,2) ve Citroen (%6,1) izledi.

2024 Yılının İlk Yarısında Araç Kayıtları

Ocak-Temmuz 2024 döneminde toplam 1 milyon 537 bin 616 araç kaydedildi, bu da %19,2'lik bir artışa işaret ediyor.

Araç Renkleri ve Yakıt Türleri

Trafiğe kaydedilen otomobillerin %65,2'si benzinli, %13,1'i hibrit, %12,4'ü dizel ve %8,3'ü elektrikli olarak kaydedildi. Araç renkleri arasında ise en çok tercih edilen renk gri (%38,7) oldu.

Artan araç sayısı, trafik yoğunluğu ve çevre kirliliği sorunları da yeni stratejilerin geliştirilmesini gerektirmektedir.