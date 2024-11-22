Troya Müzesi'nde Çocuklar 'Devralma Günü' Etkinliği Düzenledi

Troya Müzesi'nde Çocuklardan 'Devralma Günü' Etkinliği

Troya Müzesi, 'Museum Takeover Day' etkinliği kapsamında 8 ila 12 yaşındaki 16 çocuk tarafından devralındı. 2010 yılında İngiltere'de başlayan ve bu yıl Türkiye'de hayata geçirilen bu etkinlikte, çocuklar müze müdürü, güvenlik görevlisi, restoratör, arkeolog ve kafe sorumlusunun rollerine büründüler.

Etkinliğin Detayları

Sabah aileleriyle birlikte müzeye gelen çocuklar, müze çalışanlarının yönlendirmeleriyle ilgili mesai birimlerine dağıldılar. "Müzeyi ele geçirdik" anonsunu yapan çocuklar, görevlerine başladı. Müdürlük görevini üstlenen Kumkale Ortaokulu öğrencisi Lisa Meran Polat (11), gazetecilere etkinliğe katıldığı için mutlu olduğunu ifade etti. Rehber olarak görev yapan Bulut Asilkan (8) ise ziyaretçilere Pers dönemine ait lahit hakkında bilgi verdi.

Müze Müdürü’nden Bilgilendirme

Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, etkinlikte müze çalışanlarının görevlerinin bir günlüğüne çocuklara devredildiğini belirtti. Gölcük, müzelerin sadece saklama veya sergileme alanı değil, aynı zamanda okul dışı öğrenme mekanları olduğunu vurgulayarak, "Londra'dan partner bir müze bulduk ve 'Takeover Day' etkinliğine geçen yıl kasım ayında başladık. Sosyal medyadan gelen çağrılarla Türkiye'nin dört bir yanından çocukların motivasyon mektuplarını topladık" dedi.

Kültürel Miras Sevgisi ve Sorumluluk

Çocukların neden müzeyi devraldığının sorulması üzerine Gölcük, kültürel miras sevgisinin aşılanmasının bu uygulamanın temel nedenlerinden biri olduğunu belirtti. Bunun yanı sıra, çocuklara sorumluluk almayı, özgüven kazanmayı ve yaratıcı düşünmeyi öğretmeyi amaçladıklarını ekledi. "Troya Müzesi, bu uygulamayı Türkiye'de hayata geçiren ilk kamu müzesi oldu ve bu yıl etkinliğin ikinci yılı. Çocuklar görevlerini yerine getirirken mutlu ve özgüvenli bir şekilde çalışıyorlar" diye konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Dünyada ilk kez 2010'da İngiltere'de ortaya çıkan, "devralma günü" olarak bilinen "Museum Takeover Day" etkinliği kapsamında bir grup çocuk, Troya Müzesi'nde görevlilerin yaptıkları işleri yürüttü.

Dünyada ilk kez 2010'da İngiltere'de ortaya çıkan, "devralma günü" olarak bilinen "Museum Takeover Day" etkinliği kapsamında bir grup çocuk, Troya Müzesi'nde görevlilerin yaptıkları işleri yürüttü.