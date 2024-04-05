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TÜBİTAK KPSS puan şartsız personel alıyor! Başvurular o tarihte başlayacak

TÜBİTAK personel alımları başladı! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 05.04.2024 16:27
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 16:27
TÜBİTAK KPSS puan şartsız personel alıyor! Başvurular o tarihte başlayacak

TÜBİTAK personel alım ilanları paylaşıldı! Başvuru şartları tek tek açıklandı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TÜBİTAK PERSONEL ALIMLARI

TÜBİTAK tarafından yapılan son duyurulara göre KPSS şartı aranmadan personel alımı yapılacak. Başvuru yapacak adayların kamu haklarından mahrum edilmemesi, erkek adayların askerlikle ilişiği olmaması, görevini devamlı yapmaya engel herhangi bir sağlık problemi olmaması şartlarını taşıması gerekiyor. Araştırmacı kadrosuna başvuru yapacak adayların Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Fizik Mühendisliği ya da Fizik bölümlerinden mezun olması gerekiyor. 3 Araştırmacı kadrosuna başvuru yapacak adayların Fizik ya da Fizik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmesi ya da bu dönem itibariyle bitirmiş olması gerekiyor. 2 Araştırmacı kadrosu için Elektrik Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği ya da Yazılım Mühendisliği bölümlerinden mezun olması ya da bu sene bitirecek durumda olması gerekiyor. 

tübitak personel alım duyurusu

1 Araştırmacı kadrosu için Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünü bitirmiş ve tezli yüksek lisansı tamamlamış olması gerekiyor. 1 Araştırmacı kadrosu için Fizik ya da Fizik Mühendisliği bölümlerinden mezun olması gerekiyor. 1 Araştırmacı kadrosu için Fizik, Fizik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden mezun olması gerekiyor. 1 Araştırmacı kadrosu için Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği ya da Mekatronik Sistem Mühendisliği bölümlerinden mezun olması gerekiyor. 1 Araştırmacı kadrosu için Fizik ya da Fizik Mühendisliği bölümlerinden birinin bitirilmiş olması ve doktora derecesine sahip olunması gerekiyor. Başvurular 25 Nisan tarihine kadar yapılabilecek. Başvurular online olarak TÜBİTAK UME üzerinden yapılabilecek. 

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