Tufanbeyli'de Kürebeli Barajı Eksi 25 Derecede Buz Tuttu

Tufanbeyli'de Kürebeli Barajı tamamen buz tuttu

Adana'nın yüksek rakımlı ilçesi Tufanbeylide gece hava sıcaklığının -25 dereceye kadar düşmesiyle Kürebeli Barajı yüzeyi tamamen buzla kaplandı. Dondurucu soğuk, ilçede alışılmadık ve etkileyici görüntüler oluşturdu.

Doğal buz pisti çocuklara eğlence sundu

Buz tutan barajın üzeri adeta bir doğal buz pistine dönüştü. Çocuklar göl üzerinde kardan adam yaptı, kızakla kayarak doyasıya eğlendi. Ortaya çıkan görüntüler drone ile de kayda alındı.

Papatya Ozancı, çocuklarla birlikte vakit geçirirken soğuğa dikkat çekti: "Tufanbeyli Adana’nın Sibiryası gibi soğuk. Şu an barajın üstü tamamen buz tutmuş. Barajın üzerindeyiz. Çocuklarla eğlenmeye geldik, çocuklar gölün üzerinde kardan adam yaptı".

İlçe sakinlerinden Ebubekir Ozancı ise barajın buz tuttuğunu duyunca buraya geldiklerini belirterek, "Barajın buz tuttuğunu öğrendik, babam bizi kaymaya getirdi" diye konuştu.

