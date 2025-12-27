Tunceli’de Arıcılığa Eğitim: Bakım, Besleme ve Hastalıklarla Mücadele

Tunceli'de 'Arıcılıkta Bakım, Besleme ve Arı Hastalıkları' bilgilendirme toplantısı

Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tunceli Arı Yetiştiricileri Birliği iş birliğiyle düzenlenen toplantıda, arıcılara bakım, besleme ve arı hastalıklarıyla mücadele konusunda kapsamlı eğitim verildi.

Eğitimin içeriği

Gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında Prof. Dr. Aziz Gül ve Prof. Dr. Aslı Özkırım tarafından üreticilere bakım, besleme, ıslah ve arı hastalıklarıyla mücadele başlıklarında detaylı sunumlar yapıldı. Eğitim, arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve üretim kalitesinin artırılmasına yönelik uygulamalı bilgiler içerdi.

Katılımcılar ve ekipman teslimi

Toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Suat Pala, Tunceli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kazım Doğan ve çok sayıda arıcı katıldı. Program kapsamında Varroa mücadelesinde kullanılmak üzere temin edilen alet ve ekipmanların tanıtımı yapılarak ilçe müdürlüklerine teslimi gerçekleştirildi.

