DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.752.512,75 0,24%

Tunceli’de Arıcılığa Eğitim: Bakım, Besleme ve Hastalıklarla Mücadele

Tunceli'de arıcılara bakım, besleme ve arı hastalıkları konulu eğitim verildi; Varroa mücadele ekipmanları ilçe müdürlüklerine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 18:05
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 18:05
Tunceli’de Arıcılığa Eğitim: Bakım, Besleme ve Hastalıklarla Mücadele

Tunceli'de 'Arıcılıkta Bakım, Besleme ve Arı Hastalıkları' bilgilendirme toplantısı

Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tunceli Arı Yetiştiricileri Birliği iş birliğiyle düzenlenen toplantıda, arıcılara bakım, besleme ve arı hastalıklarıyla mücadele konusunda kapsamlı eğitim verildi.

Eğitimin içeriği

Gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında Prof. Dr. Aziz Gül ve Prof. Dr. Aslı Özkırım tarafından üreticilere bakım, besleme, ıslah ve arı hastalıklarıyla mücadele başlıklarında detaylı sunumlar yapıldı. Eğitim, arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve üretim kalitesinin artırılmasına yönelik uygulamalı bilgiler içerdi.

Katılımcılar ve ekipman teslimi

Toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Suat Pala, Tunceli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kazım Doğan ve çok sayıda arıcı katıldı. Program kapsamında Varroa mücadelesinde kullanılmak üzere temin edilen alet ve ekipmanların tanıtımı yapılarak ilçe müdürlüklerine teslimi gerçekleştirildi.

TUNCELİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ İLE TUNCELİ ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ İŞ BİRLİĞİNDE...

TUNCELİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ İLE TUNCELİ ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN BİLGİLENDİRME TOPLANTISINDA, ARICILARA BAKIM, BESLEME VE ARI HASTALIKLARIYLA MÜCADELE KONULARINDA KAPSAMLI EĞİTİM VERİLDİ.

TUNCELİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ İLE TUNCELİ ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ İŞ BİRLİĞİNDE...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bingöl-Diyarbakır Yolunda Tır Trafiğine Kapatıldı (0-31 km)
2
Elazığ'da 111 Köy Yolu Kapandı: Ekipler 90 Araçla Müdahale Ediyor
3
KBÜ ve STK'lar Sosyal Fayda İçin Bir Araya Geldi
4
Karabük'te Kuvvetli Kar Uyarısı: 20 cm Üzeri Bekleniyor
5
Bingöl-Elazığ yolu tır trafiğine kapatıldı (0-51 km)
6
ELMİYAD FHGC’ye Katıldı: Elazığ Basınında Birleşme

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti