Tunceli'de Eğitim ve Destekle Toplumsal Farkındalık Arttı

Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 2025 yılı boyunca kadın, aile, çocuk ve bağımlılıkla mücadele alanlarında kapsamlı eğitim ve destek programları düzenleyerek toplumun her kesiminde bilinç düzeyini yükseltmeyi hedefledi.

Çalışmaların kapsamı ve hedefleri

Gerçekleştirilen faaliyetlerde kadına yönelik şiddet ile mücadele eğitimleri ön plana çıktı. Ayrıca bağımlılıkla mücadele, aile içi iletişim, evlilik öncesi eğitimler ve danışmanlık hizmetleriyle ailenin güçlendirilmesi amaçlandı. Koruyucu aile sistemi ve sosyal destek hizmetleri ile dezavantajlı kesimlere yönelik destekler de artırıldı.

Hüseyin Okan'ın değerlendirmesi

Kentteki toplumsal bilinci artırmaya yönelik yapılan çalışmalardan bahseden Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Okan, "2025 yılında bizler, toplumun bilinç seviyesini artırmaya çalıştık. Yani özellikle kadına yönelik şiddetle ilgili konularda eğitimlerimizi çok yüksek seviyeye çıkardık. Bunu toplumsal bilinci artırmak amacıyla yaptık. Bakanlığımızın açıkladığı 5’inci eylem planında olduğu gibi ısrarlı takip ve dijital takip konularını da vatandaşlarımıza eğitimlerle sunmaya çalıştık ve bu eğitimlerle beraber yeni haklarının farkında olan kadınlarımız toplumda daha güçlü olmaya çalıştılar, daha iyi korundular. Bağımlılıkla alakalı çalışmalar yaptık. İnsanların bağımlılıkla alakalı hayatlarını korumalarını ve bağımlılığın hayatlarına getireceği olumsuz durumları anlatmaya çalıştık. Bu da toplumumuzun bilinç seviyesini artırdı. Aynı zamanda aile içi iletişimle ilgili alakalı çalışmalar yaptık. Toplumun aile yapısının güçlenmesiyle ilgili bilinç seviyelerinin artması için çalıştık" dedi.

Okan, kurumun aileyi güçlendirmeye yönelik çalıştığını vurgulayarak, "Ailenin güçlenmesi, ailenin toplumu destekleyeceğini, toplumun da hepimizin mutluluğunu artıracağını düşünüyoruz. Bu yüzden 2 bin 600 kişiye aile eğitim programlarını verdik. ‘Aile içi iletişim nasıl olur’ şeklinde, aile sağlığı, hukuk, iktisat anlamında birçok konuda aileleri destekleyeceğimiz eğitimler yaptık. Bir yıl içerisinde 840 kişiye evlilik öncesi eğitim programını sunduk. 800 vatandaşımıza ise bağımlılıkla mücadele eğitimleri verdik. İnsanları bağımlılığa karşı koruma, onları bilinçlendirme şeklinde çalışmalarımız oldu. Şu anda sosyal hizmet merkezimizde Aile Danışmanlığı Merkezimiz var. Bu aile danışmanlığı merkezimiz 68 vatandaşımıza hizmet vermekte, bireysel görüşmeler yapmakta. Bu görüşmelerle aile kavramını güçlendirmeye ve onların hayatlarındaki sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Koruyucu aile ve sosyal destek

Müdür Okan, çocuklara verilen sosyal ve ekonomik desteğin arttığını belirterek, "Yaklaşık 400 çocuğumuza sosyal ve ekonomik destek veriyoruz. Buraya ilk geldiğimizde bu sayıyı büyük bir oranda artırdık, incelemeleri artırdık. Göreve başladığımızda koruyucu aile sayımız 10’du. Şu an, geçen bir yılda 15 koruyucu ailemiz oldu ve 22 çocuğumuz koruyucu ailemizin yanında. Yüzde 50 oranında koruyucu aile sayımızı artırdık" dedi.

Bu kapsamlı çalışmalarla Tunceli'de kadınların, çocukların ve ailelerin daha güçlü, bilinçli ve güvenli bir sosyal yapı içerisinde yer alması hedefleniyor.

