Tunceli'de kedi tırmalaması: 9 yaşındaki Dila için ekipler seferber

Olayın detayları

Olay, Tunceli merkeze bağlı Kopuzlar köyünde akşam saatlerinde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, oynadığı sırada 9 yaşındaki Dila Karakaş'ı bir kedi tırmaladı ve bu durum çocuğun yaralanmasına neden oldu. Aile, durumu yetkililere bildirdi.

Bölgede yolların kapalı olması ve zorlu kış şartları nedeniyle AFAD ekipleri köye zamanında ulaşamadı. Bunun üzerine destek amacıyla Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, arazi aracı ve UTV çekici ile bölgeye sevk edildi.

JAK timi tarafından evinden alınan küçük çocuk, sevk edilmek üzere sağlık ekiplerine teslim edildi.

Dila Karakaş, Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

