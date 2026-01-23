Tunceli'de Mercan Grup Köy Yolu'nda Kar 3,5 Metreye Ulaştı — Ekipler Ulaşıma Kesintisiz Müdahale

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde Mercan Grup Köy Yolu'nda kar kalınlığı yer yer 3,5 metreyi buldu; İl Özel İdaresi ekipleri ulaşımı sağlamak için aralıksız çalışıyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 16:32
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 16:32
Tunceli'de Mercan Grup Köy Yolu'nda Kar 3,5 Metreye Ulaştı — Ekipler Ulaşıma Kesintisiz Müdahale

Tunceli'de Mercan Grup Köy Yolu'nda kar 3,5 metreyi buldu

Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Mercan Grup Köy Yolunda etkili olan yoğun kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bölgede kar kalınlığı yer yer 3,5 metreye ulaştı.

Ekipler ağır kış şartlarına rağmen aralıksız çalışıyor

Sahada görev yapan İl Özel İdaresi ekipleri, ağır kış şartlarına rağmen yolu ulaşıma açmak ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için aralıksız çalışıyor. Yapılan çalışmalar sadece yol güvenliğini sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda köylerde yaşayan vatandaşların günlük yaşamla olan bağlantısını koruyor.

Yetkililer, kış mevsimi boyunca karla mücadele çalışmalarının planlı şekilde devam edeceğini belirtiyor. Ekiplerin emek, sabır ve dayanışma içinde sahada görev yapmayı sürdürdüğünü vurgulayan yetkililer, ulaşımın güvenliğinin sağlanması için çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü ifade etti.

OVACIK İLÇESİNE BAĞLI MERCAN GRUP KÖY YOLU’NDA KAR KALINLIĞININ YER YER 3,5 METREYE ULAŞTIĞI...

OVACIK İLÇESİNE BAĞLI MERCAN GRUP KÖY YOLU’NDA KAR KALINLIĞININ YER YER 3,5 METREYE ULAŞTIĞI BÖLGELERDE EKİPLER, AĞIR KIŞ ŞARTLARINA RAĞMEN ULAŞIMI SAĞLAMAK İÇİN ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.

OVACIK İLÇESİNE BAĞLI MERCAN GRUP KÖY YOLU’NDA KAR KALINLIĞININ YER YER 3,5 METREYE ULAŞTIĞI...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kars’ta Vefa Anı: Oğlu Annesini Kucağında Taşıdı, Görüntüler Viral Oldu
2
Tunceli'de Mercan Grup Köy Yolu'nda Kar 3,5 Metreye Ulaştı — Ekipler Ulaşıma Kesintisiz Müdahale
3
Kars'ta vefa: Selim'de oğlu rahatsızlanan annesini kucağında taşıdı
4
Kars'ta 15 Yılın En Yoğun Karı: Sarıkamış'ta 2,5 Metreye Ulaşıldı
5
Gaziantep’te Kaldırımlarda Yaya Güvenliği İçin Karla Mücadele Aralıksız
6
Gaziantep Büyükşehir'den Çocuklara Kar Hediyesi: Atkı, Bere ve Eldiven
7
Vali Yılmaz'dan Gürhan Albayrak'a Başsağlığı — Alaattin Öztürk'ün Cenaze Töreni

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları