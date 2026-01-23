Tunceli'de Mercan Grup Köy Yolu'nda Kar 3,5 Metreye Ulaştı — Ekipler Ulaşıma Kesintisiz Müdahale

Tunceli'de Mercan Grup Köy Yolu'nda kar 3,5 metreyi buldu

Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Mercan Grup Köy Yolunda etkili olan yoğun kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bölgede kar kalınlığı yer yer 3,5 metreye ulaştı.

Ekipler ağır kış şartlarına rağmen aralıksız çalışıyor

Sahada görev yapan İl Özel İdaresi ekipleri, ağır kış şartlarına rağmen yolu ulaşıma açmak ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için aralıksız çalışıyor. Yapılan çalışmalar sadece yol güvenliğini sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda köylerde yaşayan vatandaşların günlük yaşamla olan bağlantısını koruyor.

Yetkililer, kış mevsimi boyunca karla mücadele çalışmalarının planlı şekilde devam edeceğini belirtiyor. Ekiplerin emek, sabır ve dayanışma içinde sahada görev yapmayı sürdürdüğünü vurgulayan yetkililer, ulaşımın güvenliğinin sağlanması için çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü ifade etti.

